جدل في الأردن بسبب طقوس صوفية بمسجد للسنة (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، فيديو يُظهر مجموعة أشخاص يتبعون المذهب الصوفي وهم يُمارسون طقوس التصوف داخل مسجد سني شهير يسمى ضريح النَّبي شُعيب، ويقع بمحافظة البلقاء في الأردن.

وعقبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية على الفيديو بالاستنكار، وعدم قبول أداء مثل هذه الطقوس بدون علمها.

وقال مصدر من وزارة الأوقاف في حديثه مع وكالة عمون الإخبارية الأردنية: ”إن أداء مثل هذه الطقوس يؤدي إلى انقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض لأية فكرة“.

وأكد أن الوزارة فتحت تحقيقًا بالحادثة، حيث طلبت من مدير أوقاف محافظة البلقاء التحقيق مع رجال أمن مسجد النَّبي شُعيب، حتى يتسنى معرفة ما إذا تم بالفعل ممارسة هؤلاء الأشخاص طقوس الصوفية داخله، أم أنه فيديو مركب أو قديم.

يُذكر أن الصوفية أو التصوف، بحسب موقع ويكيبيديا، هو مذهب إسلامي، وهو منهج أو طريق يسلكه العبد للوصول إلى الله، عن طريق الاجتهاد في العبادات واجتناب المنهيات، وتربية النفس وتطهير القلب من الأخلاق السيئة، وتحليه بالأخلاق الحسنة.