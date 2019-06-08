شاهد.. تسريب صور ”خاصة“ بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل 

ذكرت تقارير حديثة، أنه تم اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، وتسريب صور خاصة من حفلهما الملكي، في شهر أيار/مايو الماضي، على ”إنستغرام“ و“تويتر“.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فقد تم تحذير المصور البريطاني أليكسي لوبوميرسكي، بشأن وقوع حسابه ضحية للقرصنة وتسريب مئات من صوره على الإنترنت.

وأثارت الواقعة ضجة في القصر الملكي، وأطلق مسؤولو القصر تحقيقات واسعة فورية لمنع عملية تسريب صور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، ولوحظ ظهور صور خاصة بالأبيض والأسود لدوق ودوقة ساسكس من حفل زفافهما، تم تسريبها باسم preview، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت التقارير أنه من بين الصور المسربة، صورة لميغان ماركل خلال استعداداتها لحضور حدث ”تروبينغ ذا كلر المقرر إقامته اليوم، الذي يعد أول ظهور علني لها بعد ولادة طفلها آرتشي“.

وقال مصدر مطلع من القصر الملكي: ”كان هناك تحقيق داخلي، لكن دون الاستعانة بالشرطة، ولقد تم احتواء الموقف الآن“.

وحتى الآن، لم يعرف من وراء عملية التسريب، لكن المصادر الملكية تقول إنه جار اتخاذ خطوات سريعة لضمان عدم حدوث مزيد من الانتهاكات.

ويُعتقد أنه تم اختراق حساب المصور سابقًا، في سبتمبر الماضي، بينما تم تسريب صور أليكسي للثنائي الملكي على انستغرام و تويتر خلال هذا الشهر، تتضمن صورة للأمير هاري يعانق ميغان وعيناه مغمضتين، بينما تنظر ميغان إلى الكاميرا.

يُذكر أنه تم نشر 3 صور رسمية فقط من حفل زفاف الأمير هاري.