موقع انستغرام يغلق حساب قاسم سليماني

أفاد تقرير إخباري إيراني أن موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“ أغلق حساب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني للمرة السادسة.

وذكرت وكالة أنباء تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”جوان“ المحلية، اليوم الثلاثاء، أن ”موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي أغلق الصفحة الرسمية لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني“.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في إدارة الصفحة الرسمية لقاسم سليماني أنه ”لن يتم فتح صفحة جديدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على (انستغرام)“.

وتضم صفحة الجنرال قاسم سليماني على ”انستغرام“ نحو 800 ألف متابع، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم حظرها فيها، وكانت آخر مرة في 25 يونيو 2016.