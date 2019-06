الراقصة صافيناز ترتدي فستان زفاف.. فمن تزوجت؟ (صور)

View this post on Instagram

أظهرت صور للراقصة الأرمينية صوفينار، وهي ترتدي فستان زفاف شفافًا شبيهًا ببدل الرقص؛ ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد أن أفرجت الشركة المنتجة لفيلم ”انت حبيبي وبس“، عن صور من كواليس التصوير، مؤكدًة أن هذه الصور ضمن مشاهد لصوفينار، من الفيلم بعدما انتهت من تصوير مشاهدها. وأكدت الشركة، أن الفيلم تقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، بعدما خرج من المنافسة في موسم عيد الفطر. وتضمنت المشاهد الأخيرة لصوفيناز، في الفيلم زواجها من الفنان المصري الكوميدي محمد ثروت، وسيكون لصوفينار في الفيلم العديد من وصلات الرقص وستغني أيضًا في الفيلم. وفيلم ”أنت حبيبي وبس“ بطولة محمد ثروت ومحمود الليثي، وصوفينار، وبوسي وهالة فاخر ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي. #إرم_نيوز #مصر #egypt #صافيناز #صوفينار #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #مشاهير #أخبار_مشاهير #فنانات #راقصة #رقص_شرقي #زواج #فن #فيلم #عيد_الأضحى #فستان #الوسط_الفني #trend #news #محمد_ثروت #كوميديان #كوميديا #كوميدي