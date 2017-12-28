الراقصة صوفينار توجه رسالة لسكان المقابر في مصر (فيديو)

فاجأت الراقصة الأرمينية صوفينار جمهور برنامج “من غير سقف” الذي يبث على فضائية “LTC” ، برسالة صوتية بثت على الهواء تطالب فيها المسؤولين في مصر بحل مشكلة المواطنين الذين يعيشون في المقابر ولا يجدون منازل تأويهم.

وقالت مذيعة البرنامج فاطمة محمد، إنه من العيب على المسؤولين المصريين أن تقرر الراقصة صوفينار مساعدة الأهالي وبناء منازل لهم، بدلاً من عيشهم بالمقابر مع الأموات، في حين هم يلتزمون الصمت ولا يتحركون لنجدتهم.

وأضافت مقدمة البرنامج، أن صوفينار طلبت النزول بنفسها إلى الأهالي للتعرف عليهم، والتبرع لهم لحل مشكلتهم، لافتة إلى أنها رغم كونها أجنبية إلا أنها تفاعلت مع المصاعب والأزمات التي يواجهها مواطنون مصريون.