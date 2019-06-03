الشاعر السعودي خالد المريخي يعلن من أمام الكعبة اعتزاله الشعر الغنائي

الشاعر السعودي خالد المريخي يعلن من أمام الكعبة اعتزاله الشعر الغنائي

المصدر: محمد عبد الفضيل – إرم نيوز

أعلن الشاعر السعودي خالد المريخي، اليوم الاثنين، اعتزاله الشعر الغنائي، وذلك بعد زيارته إلى الكعبة المشرفة، لأداء مناسك العمرة.

وكتب المريخي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي“.

وتابع الشاعر السعودي تغريدته بالدعاء قائلًا: ”اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة“، وأتبعها بالآية القرآنية: ”(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)“.

يذكر أن شهرة خالد المريخي بدأت بعد تعاونه مع المطرب عبدالمجيد عبد الله في أغنية ”ما بين بعينك“، في تسعينيات القرن الماضي.

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