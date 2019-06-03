الشاعر السعودي خالد المريخي يعلن من أمام الكعبة اعتزاله الشعر الغنائي

أعلن الشاعر السعودي خالد المريخي، اليوم الاثنين، اعتزاله الشعر الغنائي، وذلك بعد زيارته إلى الكعبة المشرفة، لأداء مناسك العمرة.

وكتب المريخي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي“.

وتابع الشاعر السعودي تغريدته بالدعاء قائلًا: ”اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة“، وأتبعها بالآية القرآنية: ”(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)“.

اللهم اني في هذه الليلة المباركة ومن امام بيتك الحرام أعلن إعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفره وحسن الخاتمة (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) — خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) June 2, 2019

يذكر أن شهرة خالد المريخي بدأت بعد تعاونه مع المطرب عبدالمجيد عبد الله في أغنية ”ما بين بعينك“، في تسعينيات القرن الماضي.