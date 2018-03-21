الشاعر السعودي المعروف خالد المريخي يحتفل بزواجه بمشاركة جمهوره (صور وفيديو)

احتفل الشاعر السعودي المعروف، خالد المريخي، بزواج جديد، مساء الأربعاء، بمشاركة عدد كبير من عشاق قصائده وأشعاره التي غناها الكثيرون من نجوم الفن في العالم العربي، حيث فاق التفاعل مع الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي عدد الحضور في صالة الحفل.

وساهم نشر عدد من حضور الحفل صورًا ومقاطع فيديو من داخل الصالة للعريس، وأجواء عرسه، بجذب مزيد من المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفل الذي ظهر فيه العريس برفقة ضيوفه بعد صور ومقاطع فيديو.

أجمل التهاني، و أصدق التبريكات، للأخ و الصديق الغالي الشاعر خالد المريخي

بمناسبة زواجه هذه الليلة بارك الله لهما،و بارك عليهما، وجمع بينهما على خير، #زواج_خالد_المريخي_في فندق_نارسس pic.twitter.com/gC3q8RL44H — ‏م/ محمد العدواني (@moh_aladwany) March 21, 2018

وفي موقع “تويتر” الذي يجمع العدد الأكبر من المدونين السعوديين، وجد التفاعل مع الحفل طريقه السريع إلى الترند من خلال الوسم “ #زواج_خالد_المريخي_ في فندق_نارسس” الذي يستقطب مزيدًا من المعلقين.

وبينما هنأ عشاق المريخي شاعرهم بزواجه الجديد، تساءل آخرون عن سبب زواجه، وما إذا كان الثاني فقط، أم أنه سبق أن تزوج بعد زواجه الأول في العام 2009 في الكويت عندما كان يحمل جنسيتها قبل أن يتنازل عنها، ويُمنع من دخول الكويت قبل نحو 8 سنوات.

وتساءل فريق من المشاركين في الوسم الاحتفالي عن هوية الزوجة الجديدة التي لم يعلن عنها، فيما أقيم حفل الزواج في صالتين منفصلتين في مدينة الرياض، واحدة للرجال وأخرى للنساء.

والمريخي من مواليد العام 1973، وهو شاعر معروف له جماهيرية كوّنها من خلال تعاونه الفني مع كبار فناني العالم العربي، مثل: عبد المجيد عبد الله في أغنية ما بين بعينك وبعدها، وماجد المهندس في أغنية وين أروح، ونوال الكويتية في أغنيتين، هما: تكفون خلوه، وضاقت عليك، ورابح صقر، ونبيل شعيل، وأصالة، وراشد الماجد، وأحلام، وصابر الرباعي، ومحمد عبده، في أغنية وحدة بوحدة.