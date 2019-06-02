عزت أبو عوف آخرهم.. فنانون عانوا من أزمات صحية مفاجئة في رمضان 2019 (صور)

عانى العديد من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي، من أزمات صحية مفاجئة، خلال شهر رمضان الجاري، تسببت في دخولهم المستشفيات، وخضوعهم لتحاليل وإجراءات طبية وبعضهم مازالوا تحت ملاحظة الأطباء حتى الآن.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي فنانين تعرضوا لأزمات صحية مفاجئة منذ بداية شهر رمضان الكريم وحتى الآن:

عزت أبو عوف

تعرّض الفنان المصري عزت أبو عوف، منذ قليل، لوعكة صحية شديدة أدخلته غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولكونه في حالة حرجة.

وطالب الناقد الفني المصري طارق الشنّاوي، الجمهور بالدعاء له موضحًا أنه في حالة حرجة، كما طمأن الجمهور على صحة الفنان المصري الكبير حسن حُسني، فكتب طارق، عبر حسابه الخاص على ”فيسبوك“، قائلًا: ”الحمد لله الفنان القدير حسن حسني بصحة جيدة دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي“.

خالد سامي

تعرض الفنان السعودي خالد سامي، لوعكة صحية السبت الموافق 26 مايو الماضي، دخل على أثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات في جدة.

ونشر الناقد الفني السعودي محمد سلامة، عبر حسابه على ”تويتر“ صورة للفنان المريض داخل غرفة العناية المركزة، صحبها بتعليق: ‏“نسأل الله أن يشفى الفنان الكبير والخلوق ‎خالد سامي، ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجيء الذي تعرض له.. حيث يرقد بأحد مستشفيات جدة، اللهم آمين“.

عبد الله العمراني

مر الفنان المغربي عبد الله العمراني بظروف صحية صعبة، أرغمته على دخول أحد المستشفيات، لتلقي العلاج، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الماضي.

سلاف فواخرجي

نقلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لأحد المستشفيات في مصر، بعد تعرضها لحادث أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها ”خط ساخن“.

وأُصيبت سلاف، برضوض وكدمات نتيجة تنفيذ مشهد أصرت على تصويره بدون الاستعانة بدوبلير، وفيه تلقي بحالها من أعلى سيارة نقل، وتم نقلها إلى المستشفى، لتتلقى العلاج.

أنغام

خضعت المطربة المصرية أنغام للعلاج داخل أحد المستشفيات، وسط تكتم شديد على طبيعة حالتها الصحية، حيث اكتفت بنشر صورة لذراعها مع محاليل طبية، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة ”الحمد لله“، ورفض المقربون منها الإدلاء بأية معلومات عن أسباب الوعكة الصحية.

محمد نجم

عانى الفنان المصري محمد نجم من أزمة صحية طارئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات في بلاده، حيث دخل في غيبوبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، تمت إفاقته منها، بعد 3 أيام من دخوله المستشفى.

وصدم نجل الفنان المصري محمد نجم ”شريف“ جمهوره مجددًا، بإعلانه دخول والده في وعكة صحية جديدة بعد ساعات من إفاقته من الغيبوبة التي دخل فيها منذ عدة أيام.

وأكد شريف نجم، ابن الفنان محمد نجم في تصريحات له، أن والده دخل في مرحلة غيوبة جديدة بعد ساعات من إفاقته من أخرى استمرت معه منذ دخوله المستشفى، مطالبًا جمهوره بالدعاء له في شهر رمضان حتى يعجل الله بشفائه.

نادين نسيب نجيم

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في نقلها للمستشفى بشكل عاجل، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية ومدى خطورتها.

وأكدت نادين، لجمهورها خبر مرضها بعد أن نشرت عبر حسابها في ”إنستغرام“ صورًا لباقات الورود التي أرسلت لها وقد كتب عليها عبارات التمنيات بالشفاء العاجل.

رجاء الجداوي

دخلت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرّضها لأزمة صحية، بسبب ارتفاع ضغط الدم، وخضعت لفحوصات طبية للوقوف على طبيعة حالتها الصحية.

وبشأن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، قال أشرف زكي، في تصريح سابق له، إنها غادرت مستشفى الصفا بالمهندسين، حيث تم وضعها تحت ملاحظة الأطباء، بعد إجراء الفحوضات الطبية، للاطمئنان على حالتها بعد شعورها بالإجهاد.

سهير البابلي

نُقلت الفنانة المصرية سهير البابلي، إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، يوم الإثنين الموافق 20 مايو الماضي، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

ونشر المخرج والإعلامي المصري عمر زهران، مجموعة من الصور للنجمة القديرة، وهي على سرير المرض، عبر حسابه الشخصي على نُقلت الفنانة المصرية سهير البابلي، إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات الماضية.

ونشر المخرج والإعلامي المصري عمر زهران، مجموعة من الصور للنجمة القديرة، وهي على سرير المرض، عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“.

وغادرت البابلي، المستشفى، بعد احتجازها لمدة يومين، في ظل استقرار حالتها، عقب مرورها بوعكة صحية مفاجئة.