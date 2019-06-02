نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

تعرض الفنان المصري، عزت أبو عوف، إلى وعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.

وأكدت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، لـ“إرم نيوز“، أن ”الفنان عزت أبو عوف تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، مؤكدة أن حالته خطيرة ويرقد الآن في غرفة العناية المركزة“.

ولفتت إلى أن ”وفدًا من نقابة المهن التمثيلية سوف يتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على صحته عقب تعرضه للوعكة الصحية“، مشيرة إلى أنها ”علمت بأزمته من الناقد الفني طارق الشناوي عقب مشاركته منشورًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”إن الفنان عزت أبوعوف يمر بأزمة صحية هذه الأيام، وإنه في المستشفى وحالته الصحية حرجة جدًا“.

وتابع في منشوره: ”الحمد لله الفنان القدير حسن حسني بصحة جيدة دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي“.

يُذكر أنَّ آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف من خلال إعلان إحدى شركات المحمول على القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الجاري.