نجوم دراما رمضان في تونس يكشفون سر نجاح أعمالهم (فيديو إرم)‎

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، انطلق المراقبون في تقييم دراما رمضان في تونس، كما فتح النقاش على مصراعيه حول ”نجوم“ دراما رمضان، لكنّ عددًا من الممثلين تمكّنوا من الظفر بإعجاب المشاهدين، وحصلوا على إجماع لافت بعد نجاحهم في تقديم أدوار نالت استحسان الكثيرين.

ورأى مراقبون أنّ هؤلاء ”النجوم“ نجحوا في إدخال روح جديدة من الإبداع والتجديد على الدراما الرمضانية في تونس.

موقع ”إرم نيوز“ استطلع- في تقرير مصوّر- آراء مجموعة من نجوم الدراما التونسية لتقييم الأعمال الدرامية المنجزة والحديث عن أدوارهم وأسرار نجاحهم.

ويؤكّد الممثل الشاب مالك بن سعد، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنّ مشاركته في مسلسل ”المايسترو“ كانت فرصة مهمة لإثبات قدراته وتقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا أن دوره وجد صدى وتفاعلًا كبيرين في الشارع التونسي.

بدوره، أكد الممثل أحمد الحفيان، الذي لعب دور البطولة في مسلسل ”المايسترو“ إلى جانب درة زروق، أنّه راضٍ عن الدور الذي لعبه في هذا المسلسل، مبديًا إعجابه بالتفاعل الذي وجده من قبل الشارع التونسي، لكنّه شدّد على أنّ هناك ممثّلين آخرين تحمّلوا بدورهم مسؤولية صناعة الرأي العام من خلال الأعمال الدرامية وتقديم أعمال متطورة.

واعتبر الممثل فتحي الهداوي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الدراما التونسية التلفزيونية استعادت مكانتها بعد سنوات من الفشل، وأن هناك أعمالًا درامية مميزة نجحت في نيل إعجاب المشاهدين.

وأضاف فتحي الهداوي أنه يأمل في تطوير المشهد الدرامي التلفزيوني خلال السنوات القادمة.

من جهته، تحدث الممثل التونسي الشاب غانم الزرلي عن دوره في مسلسل ”المايسترو“، مشيرًا إلى أن شخصيته في المسلسل كانت استثنائية، وأن المسلسل ساهم في بروز جيل جديد من الممثلين وكان بديلًا جديدًا للدراما في تونس.

بدوره، عبّر المخرج التونسي الشاب عبد الحميد بوشناق، نجل الفنان لطفي بوشناق، عن سعادته بحصول مسلسله ”النوبة“ على جائزتي أحسن سيناريو وأحسن إخراج ، مؤكدًا أنه يهدي هذه التتويجات إلى كافة الفريق الذي عمل معه.

وأكد بوشناق أن فكرة ”مسلسل النوبة“ استلهمها من ذكريات طفولته أثناء حضوره في كواليس ”النوبة“، التي تم عرضها على ركح مهرجان قرطاج سنة 1991 وشارك فيها والده الفنان لطفي بوشناق.