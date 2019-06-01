الشارع التونسي يختار ”نجوم“ دراما رمضان عبر ”إرم“ (فيديو)

نجح عدد من الممثلين التونسيين خلال شهر رمضان، بخطف أنظار المشاهدين من خلال حضورهم في بعض المسلسلات الدرامية، والتي على الرغم مما رافقها من جدل وصل حدّ الاستياء، بسبب ما تضمنته من مشاهد عنف وجنس، إلا أنها استأثرت باهتمام و متابعة كبيرين، حوّلت بعض ممثليها إلى ”نجوم“، في نظر الشارع التونسي.

موقع ”إرم نيوز“، منح في تقرير مصور، الكلمة للشارع التونسي، ليختار نجوم دراما رمضان، و ليعبّر عن موقفه من بعض الممثلين الذين ”صنعوا“ الفرجة خلال شهر الصيام، من خلال حضورهم و أدوارهم في المسلسلات الدرامية التونسية.

ولئن تفاوتت الآراء والاختيارات وتعددت أسماء ”نجوم“ دراما رمضان“، بين كل من: الممثل التونسي لطفي العبدلي، ومريم شعبان، وبسام الحمراوي، وعزة سليماني وكمال التواتي، ومالك بن سعد، وكريم الغربي، والشاذلي العرفاوي، وأحمد الحفيان، إلا أن البعض الآخر سجل ”عزوفه“ عن متابعة ما بثته القنوات التلفزيونية التونسية لأسباب مختلفة، حيث أكد مواطنون أنهم لم يتابعوا الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وأنهم لا يعرفون أسماء الممثلين التونسيين.

وتميز المشهد الدرامي في تونس خلال شهر رمضان الحالي بكثرة الإنتاج، وجرأة الموضوعات في كثير من الأحيان، حيث احتدمت المنافسة بين 5 قنوات تلفزيونية تونسية على تصدر نسب المشاهدة، كان أهمّها: قناة ”التاسعة“ من خلال مسلسل ”علي شورّب“، و ”قرطاج بلوس“، من خلال مسلسل ”مشاعر“، و التلفزيون الرسمي من خلال بثّه مسلسل ”المايسترو“.

وبينما لاقت بعض الأعمال الدرامية اهتمام البعض، إلا أن بعض المسلسلات الأخرى لم تنجُ، في المقابل، من الانتقادات، وذلك على خلفية ما احتوته من مشاهد جنس وعنف، اعتبر كثيرون أنها تشكل خطرًا على الأطفال وتهدد العائلات التونسية.