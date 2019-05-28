اكتشاف كوكبين جديدين بحجم المشتري على بعد 150 سنة ضوئية من الأرض

اكتشف علماء كوكبين جديدين بحجم كوكب المشتري على بعد حوالي 150 سنة ضوئية من الأرض، الأمر الذي يمكن أن يكشف ما إذا كانت الحياة ممكنة على الكواكب الصغيرة في أنظمة شمسية أخرى.

وقال ستيفن كين، الأستاذ المساعد بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد بالولايات المتحدة، ”نعتقد أن الكواكب مثل كوكب المشتري قد أثرت بعمق على تقدم الحياة على الأرض“.

وأضاف كين: ”فهم عدد النجوم الأخرى التي تحتوي على كواكب مثل كوكب المشتري يمكن أن يكون مهمًا جدًا للتعرف على قابلية الكواكب للسكن في تلك الأنظمة“.

وإلى جانب محيطات المياه السائلة، أفاد بأن ”علماء الفلك يعتقدون أن مثل هذه الكواكب لديها القدرة على أن تكون بمثابة مقاليع تسحب أشياء مثل النيازك والمذنبات والكويكبات من مساراتها في طريقها للتصادم مع الكواكب الصخرية الصغيرة“.