مؤشر: أسعار المشتريات في مصر تشهد أبطأ نمو منذ 6 سنوات

سجل نمو أسعار المشتريات في مصر، أبطأ معدل في ست سنوات، إثر تباطؤ نمو الانتاج الصناعي، والتراجع في الطلبات الجديدة للشركات الوطنية.

وقال بنك “الإمارات دبي الوطني” في تقرير، اليوم الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، ارتفع إلى 49.6 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2018، من 49.2 نقطة في الشهر السابق له، مراوحًا في المنطقة دون 50 نقطة.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماش، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وذكر التقرير، أن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر، تراجع للشهر الثالث على التوالي.

كذلك، قال بنك “الإمارات دبي الوطني”، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات والسعودية تراجع في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضاف تقرير البنك، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجعت إلى 54 نقطة الشهر الماضي، من 55.8 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأوضح أن المؤشر بالإمارات، سجل أدنى قراءة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، في ظل تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.

بينما سجلت قراءة مؤشر السعودية، تراجعًا نتيجة العوامل الموسمية، ليهبط من 55.2 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 54.5 نقطة الشهر الماضي.

وزاد التقرير: “كانت هناك ضغوط صغيرة على هوامش الأرباح، حيث أفادت الشركات بوجود زيادات طفيفة في كل من أسعار المشتريات وأجور الموظفين بالسعودية، إلا أن ضغوط التكاليف بشكل عام كانت ضعيفة وفق المعايير التاريخية”.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والانتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.