رسميًا.. توقف بث برنامج ”شيخ الحارة“ للإعلامية بسمة وهبة

أوقفت قناة ”القاهرة والناس“ بثْ برنامج ”شيخ الحارة“، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويعرض يوميًا في شهر رمضان المبارك، استجابة لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.

وبثتْ القناة اليوم الاثنين، أحد المسلسلات بدلًا من عرض الحلقة الجديدة، وذلك بعد إنذار وصل لمسؤوليها بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتًا، إذا لم تلتزم بالقرار.

ورغم أن قرار ”الأعلى للإعلام“ صدر يوم أمس الأحد، إلا أن القناة عرضت أمس الأحد حلقة جديدة من برنامج ”شيخ الحارة“، وكان ضيفها السياسي المصري مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، في خطوة تحدي للقرار، ولكن بعد الإنذار بالوقف التزمت القناة.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قرر وقف بثّ البرنامج، حيثُ أصدر بيانًا جاء فيه، ”بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن برنامج (شيخ الحارة) المعروض على قناة (القاهرة والناس) وبعض الوسائل الإلكترونية والرقمية، وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة في 27 من شهر أيار/مايو الجاري على منع بث برنامج (شيخ الحارة)“.

وأوضح البيان أن قرار المجلس جاء ”بعد مطالعة الحلقة المعروضة منه بتاريخ 25 من شهر أيار/مايو الجاري وخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهني“.

وأكد البيان أن ”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر منع بث برنامج (شيخ الحارة) في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية، بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتًا حال عدم التزامها بتنفيذ قراري المجلس رقم 33 و34 لسنة 2019، وعلى الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره“.

ولا يعرف أحد مصير الحلقات المتبقية من برنامج ”شيخ الحارة“ حتى الآن، خاصًة أنها كانت مقررة مع ضيوف مثيرين منهم الإعلامية الكويتية حليمة بولند، و الراقصة المصرية سما المصري.

يُشار إلى أن مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة، قدمت استقالتها من البرنامج، بعد عرض القناة لحلقة الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب، بعد اتفاق مع القناة على عدم عرضها.