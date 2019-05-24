شاهد قصر ريهانا الباهظ.. وتعرف على إيجاره الأسبوعي (صور)

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نظرة من داخل قصر النجمة العالمية ريهانا في لندن والذي يبلغ إيجاره الأسبوعي 16000 جنيه إسترليني.

وفاجأت المطربة ريهانا معجبيها، يوم أمس، بأنها جعلت بريطانيا موطنًا لها خلال الإثني عشر شهرًا الماضية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويتكون قصر ريهانا المذهل من سبع غرف نوم، وتبلغ قيمته حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، ويقع في واحدة من أكثر الأماكن تميزًا في العاصمة البريطانية.

ويوجد في المنزل صالة رياضية وحديقة ذات مناظر طبيعية خلابة وتدفئة أرضية والعديد من الجراجات خارج الشارع.

وقال مصدر قريب من ريهانا: ”يحتوي المنزل على كل ما تحتاجه ريهانا، لديها سبع غرف نوم لفريقها، في منطقة حصرية مع بعض الجيران الأثرياء حتى تتمكن من القدوم والذهاب كما تشاء ولا أحد يلاحظ أي شيء“.

وأضاف: ”لقد بقيت هناك لمدة عام، واستمتعت بالعيش هناك كثيرًا وعلى ما يبدو أنها ستبقى هناك لفترة أطول“.

وكانت ريهانا قد كشفت في مقابلة أجريت معها مؤخرًا أنها تحب العيش في لندن مع عدم الكشف عن هويتها.

وكشفت المغنية – التي تقدر ثروتها بنحو 260 مليون دولار – أنها تعلمت أن تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة، مثل إشباع شغفها بالطعام الكاريبي.