فاتورة بقيمة خيالية لرعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست (صور)

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تفاصيل فاتورة رعاية أطفال نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان والمغني كانييه ويست.

وقالت الصحيفة إن الزوجين يدفعان ما يعادل 100 ألف جنيه إسترليني شهريًا لرعاية أطفالهما الأربعة وتتجاوز مليون جنيه إسترليني في العام.

وتوظف كارداشيان البالغة من العمر 38 عامًا عددًا من ”المشرفين على الأطفال“ للمساعدة في رعاية ابنتها نورث البالغة من العمر خمس سنوات، وسانت البالغ من العمر ثلاث سنوات، وشيكاغو التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا فضلًا عن مولودها الجديد.

وقالت مصادر قريبة من كارداشيان إن تكاليف رعاية الأطفال في ارتفاع، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي، ما يكلفهم أعلى نسبة على الإطلاق هو المربيات.

وأضافت أن لديهم فرقًا من الموظفين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وعندما يكونون في الخارج، فإنهم يأخذون مربية معهم للمساعدة إذا كانوا مشغولين جدًا.

وارتفعت تكاليف المربيات بشكل كبير، وعندما يتم إضافة مساعدي كيم وكانييه، إلى جانب المدربين الشخصيين والطهاة والمصممين، فإن تكلفة إدارة أسرة كارداشيان تصل إلى الملايين.

وتفيد التقارير أن فاتورة المربية وحدها تبلغ الآن مليون جنيه إسترليني سنويًا، حيث يضمن كيم وكانييه أن أطفالهما لا يريدون أي شيء أثناء تربيتهم.