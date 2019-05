فاتورة بقيمة خيالية لرعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست (صور)

View this post on Instagram

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تفاصيل فاتورة رعاية أطفال نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان والمغني كانييه ويست. . وقالت الصحيفة إن الزوجين يدفعان ما يعادل 100 ألف جنيه إسترليني شهريًا لرعاية أطفالهما الأربعة وتتجاوز مليون جنيه إسترليني في العام. . وتوظف كارداشيان البالغة من العمر 38 عامًا عددًا من ”المشرفين على الأطفال“ للمساعدة في رعاية ابنتها نورث البالغة من العمر خمس سنوات، وسانت البالغ من العمر ثلاث سنوات، وشيكاغو التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا فضلًا عن مولودها الجديد. . #إرم_نيوز #أطفال #كيم_كاردشيان #أخبار #منوعات #تلفزيون_الواقع #فاتورة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#kimkardashian