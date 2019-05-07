غادة عبدالرازق: تزوجت 11 مرة.. وأرفض التعليق على أزمة خالد يوسف

كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لأول مرة، أمس الاثنين، أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عامًا.

وقالت غادة عبدالرازق، خلال حلقتها ببرنامج ”عايشه شو“ مع الإعلامية عائشة عثمان، المذاع عبر فضائية ”النهار“، إن أول مرة تزوجت في حياتها كان عمرها 17 سنة، وهي الزيجة التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

وأكدت الفنانة المصرية أنها ليست مرتبطة الآن أو متزوجة، لافتًا إلى أن تجسيد شخصيتها في مسلسل ”زهرة وأزواجها الخمسة“ قد تخطت عدد اسم المسلسل.

وأبدت غادة عبدالرازق عدم ممانعتها الزواج مرة أخرى في حالة وجود من يقدرها ويحترم شخصيتها وليس فنها.

وعن أزمتها مع خالد يوسف، قالت إنها عادت للعمل معه، بعدما أعلنت عدم العمل معه مرة أخرى، موضحة أنها كانت على خلاف كبير معه بعد ثورة يناير عام 2011، ولكن بعد ذلك تقابلت معه، وتصالحا، وطلب منها أن تكون معه في فيلم ”كارما“ ووافقت.

ورفضت الحديث خلال البرنامج عن أي شيء يخص خالد يوسف في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأزمات التي تعرض لها.