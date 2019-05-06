”حدوتة“ غادة عبدالرازق.. أول مسلسل للكبار فقط في رمضان

انطلقت منذ ساعات قليلة، أولى حلقات مسلسل ”حدوتة مرة“، الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية ،غادة عبدالرازق، عبر قناتي القاهرة والناس، والنهار“، وشهدت الحلقة ظاهرة تحدث للمرة الأولى في دراما رمضان، حيث نوّهت القناة أن المسلسل للكبار فقط.

وجاءت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، بمشهد ولادة الفنانة وفاء صادق، التي تجسد شخصية ”سنية“، وهي والدة مرّة، لابنتها، التي تجسدها غادة عبدالرازق، وظهرت المولودة مغطاة بالدماء، في الوقت الذي أعربت فيه أمها عن كرهها لها؛ لأنها ”بنت“، ولذلك أطلقت عليها اسم مرة السيد غراب.

وخافت ”سنية“، أن ترث ابنتها السمعة السيئة، وقامت بإخراجها من الكًتاب كي تساعدها في العمل، وتقوم بتربيتها بطريقة عنيفة، وتحاول إبعادها عن الشباب في القرية.

ولكن ورثت الفنانة غادة عبدالرازق، السمعة السيئة في العمل، من والدتها، وأصبحت تشبهها في جميع تصرفاتها، وتقوم بمغازلة الرجال، ثم تزوجت من ”شحاتة“، الذي يقوم بدوره الفنان محمد شاهين، وأنجبت منه ثلاثة أطفال.

ومسلسل ”حدوتة مرة“ من بطولة غادة عبد الرازق، أحمد صفوت، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، عايدة رياض، محمد شاهين، مجدي كامل، مايان السيد، سلمى أبو ضيف، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.