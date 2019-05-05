أفضل صور مسابقة ”ناشيونال جيوغرافيك“ 2019 (صور)

تضمنت المجموعة الجديدة من الصور المقدمة لمسابقة ”ناشيونال جيوغرافيك“ للتصوير الفوتوغرافي للعام 2019، مشاهد رائعة من جميع أنحاء العالم، ويتم تشجيع كل من المصورين الناشئين والمحترفين للمشاركة في المسابقة، التي تنقسم إلى ثلاث فئات، الطبيعة والمدن والأشخاص.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى لهذه المسابقة، 7500 دولار مخصصة للفائز الأول، بينما يتلقى الفائزون بالمركز الأول في كل مجموعة 2500 دولار.

وكانت المسابقة قد أطلقت في 18 آذار/مارس الماضي، وقد نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أفضل الصور المقدمة للمسابقة، وهي، صورة لمجموعة حيوانات وحيد القرن وهي تشرب من حفرة ماء في ليلة رعدية.

فقد التقط هذه الصورة المصور كيلفن يوين خلال رحلته الأولى إلى أفريقيا، قائلًا عنها، ”لقد التقطت أكثر من 10000 صورة للحصول على هذه اللقطة وإظهار العلاقة بين الطبيعة والحياة البرية“.

صورة أخرى لجبل فوجي في اليابان محاط بالغيوم في لقطة مثيرة، التقطها نيك كوان من نافذة طائرة أثناء غروب الشمس، حيث قال: ”الوقت والمكان لالتقاط الصورة كان محدودًا للغاية على متن الطائرة ولحسن الحظ كانت الغيوم رائعة“.

كما التقط المصور كارلو يوين صورة لناطحات السحاب في هونغ كونغ مغطاة بالضباب عند شروق الشمس، فالضباب في هونغ كونغ شائع خلال فصل الربيع.

كما انبرت المصورة مارا لايت مبكرًا لالتقاط صورة ضباب الصباح الذي يعلو برج لندن وجسر البرج.

كذلك التقط يوكيهيتو صورة مذهلة في مدينة فوجيساوا اليابانية، قائلًا: ”لقد تمكنت من رؤية درب التبانة عندما كانت أزهار الكرز في كوريتو باجودا في حالة إزهار كامل، وكنت قادرًا على تصوير هذا المشهد النادر“.

كما التقط المصور بيني هيجي بماساي مارا في كينيا، صورة للحيوانات البرية المهاجرة إلى النهر وتحاول عبور الحدود لتجنب التماسيح الجائعة.

وقام ديني ميلس برحلة على نهر جونو الجليدي في ألاسكا من أجل التقاط هذه الصورة، قائلًا، ”الرحلات على نهر جليدي تشبه أن تكون على كوكب آخر“.

وفي لقطة مثيرة التقطتها ديلي هيرمس أثناء توجه الحجاج الهندوس إلى جسر عائم للسير عبر نهر الجانغ في الهند للوصول إلى تريفيني سانجام.

وقالت: ”سانجام هو التقاء نهر الجانغ جامونا، ونهر ساراسواتي الأسطوري، والملايين يأتون من جميع أنحاء الهند للاستحمام وتطهير أرواحهم في سانجام“.

على صعيد آخر، التقط المصور محمد تنوير روحان، صورة للحجاج المسلمين، وهم يطوفون في مكة حول الكعبة، محاولين لمس الحجر الأسود وتقبيله.

ومن ضمن الصور المشاركة في المسابقة أيضًا صورة للمصورة المقيمة في الولايات المتحدة اليساندرا مانزوتي، التي التقطت صورة لرجال منغوليين يشاركون في مسابقة للرماية على بحيرة مجمدة.

وتعد الرماية هي واحدة من ثلاث رياضات وطنية في منغوليا.