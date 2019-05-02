شاهد ماحدث لحليمة بولند في حفل العوازم بالكويت (فيديو)

أصيبت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثناء مشاركتها في احتفال عائلة العوازم الكويتية، بخروج المقدم خالد العازمي من السجن، والذي كان يعمل ضابطًا في الشرطة الكويتية، بعد دفع مبلغ ”ديَة“ الإعلامية الكويتية هداية السلطان، البالغ 33 مليون دولار.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر الإعلامية بولند خلال الحفل وقد انفجرت بوجهها ألعاب نارية أضرت بعينيها على الأغلب، إذ بدت خلال الفيديو وهي تمسح عينيها عقب صوت الانفجار.

حليمة بولند اثناء الاحتفال فى جمع المبلغ ١٠ مليون دينار قبيلة العوازم تصيب pic.twitter.com/GoVuVSCswd — الحياة حلوه???????? (@1dgVpD1uoA8JEFc) May 2, 2019

وكانت بولند قد بثت لمتابعيها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، مقطع فيديو أثناء مشاركتها في الاحتفال، وقالت: ”مبروك للعوازم، ألف ألف مبروك، على راسي العوازم والله، أحلى تحية للعوازم“.