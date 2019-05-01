حليمة بولند تشارك ”العوازم“ فرحتهم بخروج خالد نقا من السجن

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في احتفال عائلة العوازم الكويتية، بخروج المقدم خالد العازمي من السجن، والذي كان يعمل ضابطًا في الشرطة الكويتية، وذلك بعد دفع مبلغ ”ديَة“ الإعلامية الكويتية هداية السلطان، البالغ 10 ملايين دينار.

وبثت بولند لمتابعيها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، مقطع فيديو أثناء مشاركتها في الاحتفال، وقالت: ”مبروك للعوازم، ألف ألف مبروك، على راسي العوازم والله، أحلى تحية للعوازم“.

وظهرت حليمة في الفيديو وصاحبها العديد من الأغاني الخليجية والموسيقى التي تعبر عن فرحة الاحتفال بخروج خالد العازمي.

وكان القائمون على حملة أطلقتها ”مبرة العوازم الخيرية“ قد أفادوا باكتمال مبلغ الدية، الذي يقدر بقيمة 33 مليون دولار، في مقر الحملة، أمس الثلاثاء.

وبدأت الحملة بعد الدعوة لجمع التبرعات لدفع دية الإعلامية الراحلة السلطان، بعد التوافق مع ورثتها والتسامح معهم وترضيتهم مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد وهي قرابة 19 عامًا.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر آذار/ مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطًا في الشرطة الكويتية، والذي اعترف بقتله الإعلامية بسبب مقال نشرته في مجلة ”المجالس“ التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها القاتل.