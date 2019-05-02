إهانة ”حمار“ تقود مرشحًا للانتخابات إلى قفص الاتهام

المصدر: ا ف ب

اتهمت الشرطة الهندية، الأربعاء، مرشحًا مستقلًا للانتخابات في البلاد بممارسة الوحشية في حق الحيوانات بعدما توجه على ظهر حمار لتقديم ملف ترشحه في مكتب انتخابي بمدينة جهان آباد في ولاية بيهار شرق البلاد.

وقد تنقل ماني بهوشان شارما – وهو مرشح راسب في أربعة انتخابات سابقة – على الحمار أمام المكتب الانتخابي بعد تقدمه الاثنين بملف ترشيح رفضته السلطات المحلية.

وقال قائد الشرطة المحلية شري مانيش لوكالة فرانس برس ”تقدمنا بشكوى في حق هذا السياسي عملاً بقانون حماية الحيوانات من الوحشية“.

وأوضح شارما للوكالة أنه أراد أن يظهر بصورة رمزية مصير ”الناس العاديين الذين يكرّسون حياتهم لبناء مجتمع أفضل كالحمير، خلافًا للساسة الذين لا يعملون إلا لأنفسهم. نحن نعمل بكدّ مثل الحمير“.

وقد انطلقت في الهند الشهر الفائت الانتخابات التشريعية التي تمتد إلى ستة أسابيع.