”بوسترات العضلات“.. واقعية شخصية أم ”منظرة“ فنانين (صور وفيديو)

يعتمد معظم النجوم المصريين في الوسط الفني، على لغة القوة واستعراض العضلات في تقديم أعمالهم الفنية، وهو ما اتضح بشكل كبير خلال طرح البوسترات الدعائية والترويجية للأفلام التي سيتم تقديمها في الصيف، وأيضًا المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

وفسر الناقد الفني طارق الشناوي هذه الظاهرة بأنها ترجع إلى رغبة الجمهور ونشوته نحو هذه الأنواع من مسلسلات وأفلام الحركة التي طغت على الساحة الدرامية خلال العام الحالي.

وقال الشناوي لـ“إرم نيوز“ إن هذه الظاهرة لا تعتمد في المقام الأول على رغبة النجم في استعراض عضلاته وظهور مفاتن جسده، بقدر ما هي تلبي متطلبات الشارع، فشركات الإنتاج حريصة على تحقيق مكاسب مادية وتحقيق نجاح العمل، مشيرًا إلى أن الزخم الكبير الذي برز على الساحة سوف يصيب الجمهور بالتخمة والتشبع والنفور من حولها.

ولفت إلى أن الاستمرار في الاعتماد على استعراض العضلات والعري وتراجع مضمون القصة والكتابة سوف ينفر من حولها الجمهور ويكبد شركات الإنتاج خسائر فادحة، موجهًا نصائحه للفنانين والقائمين على الأعمال الفنية، بتقليل معدل أفلام الحركة خلال الأعوام المقبلة، حتى لا يتشبع منها الجمهور.

وأكد أن العمل القوي هو الذي يعتمد على القصة القوية والأداء الجيد للشخصية وليس استعراض العضلات، لافتًا إلى أنها ظاهرة وقتية وسوف تنتهي قريبًا.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز نجوم الوسط الفني الذين اعتمدوا على العري واستعراض العضلات خلال أعمالهم المرتقبة في السباق الدرامي في رمضان وأفلام عيد الفطر وإجازة منتصف العام:

ياسر جلال

الفنان ياسر جلال يخوض السباق الرمضاني من خلال عمل يعتمد على القوة واستعراض العضلات، فعند مشاهدة برومو مسلسل ”لمس أكتاف“ نجد أنه عبارة عن نزال في المصارعة بين ياسر جلال وبطل مصر في المصارعة الرومانية كرم جابر.

ويظهر جلال في المسلسل بشخصية مصارع يدعى ”أدهم“، ويلعب مباراة مهمة أمام كرم جابر.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل في العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر.

محمد إمام

كذلك الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، اعتمد على استعراض القوة من خلال مسلسله الجديد ”هوجان“ الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم، ويحاول إقناع الجمهور ببنيته الجسدية القوية بالحصول على عضلات مفتولة.

ويظهر في المقدمة الإعلانية للمسلسل وهو يبرز عضلاته مع التركيز على المناطق المتضخمة.

اسم ”هوجان“ جاء تيمنًا باسم المصارع المحترف والممثل الأمريكي تيري جين بوليا، المعروف بلقب هولك هوجان.

يجسد إمام خلال أحداث المسلسل، شخصية بطل خارق، ويقدم رحلة صعوده إلى أن يصبح أحد مشاهير المجتمع.

”هوجان“ بطولة صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبري، عمر محمد متولي، هاجر أحمد، أسماء أبواليزيد، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

محمد رمضان

يتمسك محمد رمضان بصورته العالقة في أذهان جمهوره المعتمدة على العري واستعراض العضلات، حيث يظهر من خلال الأحداث في مسلسل ”زلزال“ الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم، أنه يبحث عن الانتقام لوالده الذي قتل من خلال وتيرة سريعة من عمليات الأكشن واستعراض القوة.

وكشفت شركة سينرجي أمس عن البوستر الرسمي الأول، حيث ظهر رمضان في البوستر الدعائي بائع ”غزل بنات“ يعتمد على اللون الشعبي.

ويجسد رمضان دورين خلال الأحداث وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذي يشتهر بلقب ”زلزال“، الذي ينتقم لوالده بعد وفاته.

مسلسل ”زلزال“ تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبد الغني وهنادي مهني وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

https://www.instagram.com/p/Buqoho6nDyF/

مصطفى شعبان

يظهر الفنان مصطفى شعبان بلغة القوة وضخ جرعة من الأكشن والحركة والفنون القتالية المتنوعة للجمهور، وذلك من خلال الفيديوهات والصور التي نشرها أثناء استعداده لشخصية الملاكم في مسلسله الجديد ”أبو جبل“.

وظهر شعبان في ثوب الرياضي صاحب العضلات الضخمة التي أثارت إعجاب جمهوره، حيث يتضمن المسلسل جرعة أكشن تطلبت منه التجهيز والاستعدادات على أعلى مستوى.

مسلسل ”أبو جبل“ تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة ”سينرجي“، بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، ناهد رشدي، مصطفى درويش، أنعام الجريتلي، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

عمرو سعد

يعتمد فيلم ”حملة فرعون“ على القوة واستعراض العضلات، حتى أن بطل العمل عمرو سعد تعرض لإصابة بسبب جرعة ”الأكشن“ الزائدة، وكذلك الفنان محمود عبد المغني.

ونشر المنتج محمد السبكي، عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“، بوسترات دعائية لأبطال الفيلم المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حول شاب يُدعى ”يحيى“ الشهير بـ“فرعون“، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

ويشارك في البطولة الفنان عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين ورامز أمير وحمدي الميرغني، كما انضم النجم جان كلود فاندام، وهو من إنتاج محمد السبكي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أحمد عز

نشر الفنان أحمد عز، عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“، صورة يكشف بها عن إصابته في وجهه أثناء تصوير فيلم ”الممر“ المقرر عرضه في يونيو المقبل.

وعلق عز على الصورة: ”إصابة عمل“، ونالت الصورة تعاطف محبي وجمهور عز.

الفنان أحمد عز يشارك في فيلم ”الممر“، قصة وإخراج شريف عرفة، وحوار أمير طعيمة.

ويرصد ”الممر“ إحدى بطولات سلاح الصاعقة بالقوات المسلحة.