باستثناء عائشة بن أحمد.. غياب تام لنجوم تونس عن الدراما المصرية في رمضان

من يحلم بالشهرة والأضواء يأتي إلى مصر”، تلك مقولة يعرفها الكثير من الفنانين العرب، على اعتبار أن مصر دائمًا تحتضن الكثير منهم، والذين يُصرحون دائمًا بأن انطلاقتهم الحقيقية تأتي من مصر، لذا يتطلعون للمشاركة في الدراما أو السينما المصرية، بشكل مستمر، حتى أن البعض استقر فيها لأن عمله أصبح مرتبطًا بها.

ويُعد موسم دراما رمضان، هو الأنسب لظهور الكثير من الفنانين، لأنه الموسم الأشهر بالدراما، ولكن خريطة مسلسلات دراما رمضان 2019، تخلو من نجوم تونس على وجه الخصوص، باستثناء الفنانة عائشة بن أحمد، رغم أن أغلب هؤلاء الفنانين أصبحوا نجومًا بعد أن وضعوا أقدامهم في مصر.

وفي التقرير الآتي، يستعرض ”إرم نيوز“، أبرز النجوم التوانسة غير المشاركين في الدراما الرمضانية، إضافة إلى معرفة سبب هذا الغياب.

درة

في ظاهرة غريبة على الدراما المصرية تغيب الفنانة التونسية درة زروق، عن العمل، في دراما رمضان 2019، رغم تألقها في دراما رمضان الماضي بمسلسل ”نسر الصعيد“، أمام النجم المصري محمد رمضان.

ولكن، رأت الفنانة درة، أن هذه فرصة مناسبة، كي تعود للدراما التونسية بعد غياب استمر 3 سنوات، إذ تُشارك في مسلسل ”المايسترو“، وهو من تأليف عماد الدين الحكيم وإخراج الأسعد الوسلاتي، وتدور أحداثه حول المآسي التي يتعرض لها الأطفال داخل الإصلاحية.

ووقع الاختيار على دُرّة، أيضًا للمشاركة في بطولة المسلسل السوري ”حرملك“، ويتناول الحقبة التاريخية ما بين 1513 و1516 في مدينتي دمشق والقاهرة، وسيعرض العمل صراع المماليك على الحكم.

ويشارك في بطولة ”حرملك“، عدد كبير من النجوم منهم: جمال سليمان، باسم ياخور، دُرة زروق، سلافة معمار، أحمد الأحمد، سامر المصري، قيس الشيخ نجيب، عبدالهادي صباغ، نادين، محمد خير الجراح، وفاء موصلي ومن مصر أحمد فهمي، محمد علاء، ونبيل عيسى، وهو من إخراج تامر إسحق.

ظافر العابدين

من ”فرتيجو“ لـ“نيران صديقة“، كان الفنان التونسي ظافر العابدين، يتحسس خطواته الأولى في الدراما المصرية قبل نحو 7 سنوات، إلى أن لمع نجمه مع الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل ”تحت السيطرة“، إذ جسّد دورًا جعله بطلًا في الدراما المصرية بعد ذلك.

وواصل ظافر، أعماله في مصر بالمشاركة في مسلسل ”حلاوة الدنيا“، مع مواطنته هند صبري، ثم التألق الكبير العام الماضي بمسلسل ”ليالي أوجيني“، إلا أنه يغيب عن موسم دراما رمضان 2019.

ويُعلق ظافر العابدين، على هذا الغياب، المفاجئ في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه لم يجد سيناريو مناسب، يتواجد به في دراما رمضان، لافتًا إلى أنه يُفضل الغياب هذا العام.

وأكد ”العابدين“، أن هناك مسلسلًا تونسيًّا تاريخيًّا يعود لحقبة الأربعینیات، يحتاج للكثير من التحضيرات خلال هذه الفترة، وهو ما جعله يركز فيه، منوهًا إلى أن العمل سيتم تصويره على أجزاء، وغالبية مشاھده في مصر، وبمشاركة نجوم الدراما التونسیة، ويشارك في بطولته الفنان السوري محمد الأحمد.

هند صبري

واجهت الشركة المنتجة لمسلسل ”جميلة وابن السلطان“، للنجمة التونسية هند صبري، أزمة إنتاجية جديدة، لذلك تم تأجیل تصوير المسلسل، ورغم أن ھند صبري عودت جمھورھا التلفزيوني على تقديم عمل كل عامين إلا أنها تغيب هذا الموسم للمرة الثالثة.

وقالت هند صبري، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن الأعمال المصرية تم تقلیص عددها من الناحية الإنتاجية، ووضع آليات محددة لسوق الدراما في مصر، وهذا لم يلائم الجهة المنتجة لمسلسل ”جميلة وبنت السلطان“.

وأكدت هند صبري، أنها تعوض هذا الغياب بتصوير مشاهدها ضمن أحداث الفيلم السينمائي التونسي، ”نورا تحلم بشوارع تونس“، رافضًة الإفصاح عن تفاصيل بشأن هذا العمل في الفترة الحالية.

وكان آخر ظهور للفنانة التونسية هند صبري، عام 2017 من خلال مسلسل ”حلاوة الدنيا“.

ولأن الدراما المصرية تشهد هذه الفترة حالة من الاستبدال للنجوم الكبار بنجوم شباب، في ظل العمل بآليات تسويق جديدة، سنرى الفنانة الشابة التونسية عائشة بن أحمد، في مسلسل ”أبو جبل“، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري مصطفى شعبان.