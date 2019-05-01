في خطوة مفاجئة.. ملك تايلاند يتزوج مضيفة طيران (فيديو)‎

أعلن ملك تايلاند مها فاجيرالونجكورن زواجه رسميًا من زوجته الرابعة، ومنحها لقب ”ملكة“ في خطوة مفاجئة قبل أيام من التتويج.

وكُتب في اعلان نشر بصحيفة ”رويال جازيت“: ”سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا، مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية التايلاندية سابقًا، تزوجت قانونيًا من الملك وفقًا للتقاليد الملكية“.

ومن المقرر أن يتوج الملك في احتفال مدته ثلاثة أيام يبدأ السبت، ولم يتضح على الفور الدور الذي ستلعبه الملكة سوثيدا في الحفل، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقضى فاجيرالونجكورن، معظم وقته في ألمانيا، وتزوج ثلاث مرات، أول مرة من الأميرة ”سومسوالي“ وله منها بنت واحدة هي الأميرة باجراكيتيابها، وعاش مع الممثلة بولبراسيرث يوفاديدا وأنجب منها عدة أبناء من البنات وولد واحد هو الأمير راسميجوتي ديبانجكورن المولود في 29 أبريل /نيسان 2005.

ويعتبر ماها فاجيرالونغكورن هو الابن الوحيد لملك تايلاند الأسبق بوميبول والملكة سيريكيت بجانب ثلاثة بنات، وتخرج في الكلية العسكرية الملكية في كانبيرا بأستراليا، وعمل ضابطا في الجيش التايلاندي، وتدرب مع القوات البريطانية والأسترالية والأمريكية.