أخبار ريال مدريد وليفربول وبرشلونة والدوريات الخمس الكبرى

تنوعت التغطية الإعلامية اليوم الإثنين للأحداث الكروية على رأسها تتويج الهولندي فيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للموسم الحالي، إضافة إلى أخبار سوق الانتقالات الصيفية، المشتعلة قبل بدايتها، وبشكل خاص فيما يتعلق بنادي ريال مدريد الإسباني، الذي عانى من موسم كارثي، ويريد التخلص من آثاره الموسم المقبل، بصفقات مميزة تعيد إلى الفريق الملكي بريقه المفقود.

فان دايك.. المدافع الطائر

رصدت شبكة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ بعض الإحصاءات الرائعة والفريدة التي انفرد بها فيرجيل فان ديك هذا الموسم، وقادته للتتويج بجائزة الأفضل في إنجلترا.

الدوري الإنجليزي

لم تغب شمس فان دايك عن قائمة ليفربول خلال الموسم الجاري على الإطلاق، حيث شارك أساسيًا في جميع مباريات الريدز بالبريمييرليغ، وهي 36 مباراة حتى الآن، لم يتم استبداله، ولم يتعرض لأي إصابات تؤدي إلى غيابه عن مباريات ليفربول، الذي ينافس على اللقب مع مانشستر سيتي قبل مرحلتين على نهاية المسابقة.

أحرز فان دايك 3 أهداف في البريمييرليغ، وصنع هدفين آخرين، ولم ينل سوى إنذار واحد فقط خلال المباريات الـ36 التي لعبها في المسابقة.

وشارك في 3205 دقيقة في مباريات الدوري الإنجليزي، ولمس الكرة 3262 مرة، ليحتل المركز الثالث في أكثر اللاعبين لمسًا للكرة في البريمييرليغ، بعد لاعب تشيلسي جورجينهو 3398، وزميله سيزار أزبلكويتا 3276.

وانتصر فيرجيل فان دايك في 76.23% من المعارك الهوائية خلال مباريات الدوري الإنجليزي، بإجمالي 170 لعبة نجح في التفوق فيها هوائيًا، ليكون من ضمن أفضل 5 لاعبين في هذا الصدد.

ونجح فان دايك في إفساد هجمات المنافسين 193 مرة، ليكون من أفضل 10 لاعبين في البريمييرليغ.

دوري أبطال أوروبا

شارك فان دايك في 9 مباريات من إجمالي 10 خاضها ليفربول هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تأهل فيها الريدز إلى الدور قبل النهائي، ويواجه برشلونة الإسباني في مباراة الذهاب بملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل.

وغاب فان دايك عن مباراة واحدة أمام بايرن ميونخ الألماني بملعب أنفيلد، في ذهاب دور الـ16، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك لحصوله على إنذارين.

أحرز فان دايك هدفين خلال المسابقة، أمام بايرن ميونخ في انتصار ليفربول 3/1 بملعب أليانز أرينا، وآخر أمام بورتو بملعب الدراغاو، في إياب دور الثمانية، وفاز الريدز 4/1

ليفربول يترقب موقف نجم ريال مدريد

ينتظر مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي ”الثورة المرتقبة“ التي سيقودها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، بعد الموسم الكارثي الذي عانى منه الميرينغي على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وخرج ريال مدريد من بطولتي كأس ملك إسبانيا، وحجز المركز الثالث في الدوري الإسباني، الليغا، وودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وقال موقع ”ليفربول إيكو“ إن مسؤولي الريدز يراقبون عن كثب موقف المهاجم الشاب ماركو أسينسيو في ريال مدريد، وما إذا كان اللاعب سيستمر رفقة الميرينغي خلال الموسم المقبل أم سيرحل بحثًا عن تجربة جديدة خارج سانتياغو برنابيو.

وأضاف في تقرير، اليوم الإثنين، أن مسؤولي ليفربول يدركون قيمة أسينسيو، ويرغبون في ضم اللاعب إلى الريدز الموسم المقبل، في ظل الشكوك المحيطة باستمرار المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول، حيث يرغب ريال مدريد في ضم أحدهما على الأقل لصفوف الملكي.

راموس يتابع هازارد

بدأ النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد نادي ريال مدريد، في متابعة النجم البلجيكي إدين هازارد، جناح نادي تشيلسي، على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن هذه المتابعة ربما تعطي تلميحًا قويًا من قبل راموس على اقتراب اللاعب من الانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد نهاية الموسم الحالي، نظرًا لما تؤكده التقارير الإخبارية في الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، يبدو أن مسؤولي نادي تشيلسي الإنجليزي رفعوا ”الراية البيضاء“ أمام هازارد، الذي سينتقل بنهاية الموسم الجاري إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وفشلت إدارة تشيلسي في تجديد عقد هازارد، الذي ينتهي في منتصف عام 2020، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، وبالتحديد في نادي ريال مدريد، الذي يضع هازارد بوصفه أحد ركائز ”الثورة المنتظرة“ في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية إن نادي تشيلسي حدد بديل هازارد في صفوف البلوز.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الإثنين: ”سيكون ويلفريد زاها اللاعب القادر على سد فراغ رحيل هازارد إلى النادي الملكي“.

وأكدت أن صفقة زاها ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لتشيلسي، بعد تألقه هذا الموسم رفقة فريقه كريستال بالاس، حيث لعب 34 مباراة، وأحرز 9 أهداف، وصنع 8 آخرين.

ويجيد زاها في جميع مراكز الهجوم، سواءً على الأطراف، أو في مركز رأس الحربة.

صفقة ندومبلي

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ليون الفرنسي رفض العرض الأول الذي تقدّم به ريال مدريد لشراء لاعب الوسط تانغي ندومبلي، مقابل 50 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته اليوم الإثنين أن رئيس نادي ليون جان ميشيل أولاس طلب الحصول على 100 مليون يورو لبيع ندومبلي إلى ريال مدريد.

ونقلت ”آس“ عن مصادر مقربة من المباحثات بين الناديين قولهم إن السعر النهائي لصفقة ندومبلي يمكن أن يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان في ضم ندومبلي إلى صفوف ريال مدريد، حيث يجيد اللاعب في مركز الوسط المدافع.

موقعة ميسي – محمد صلاح

ركزت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، على المواجهة المنتظرة بين النجم المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة برشلونة وضيفه ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن محمد صلاح تحول من ”الطفل“ الذي كان يسافر 5 ساعات للتدريب مع نادي ”المقاولون العرب“ لمنافسة ميسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقالت إن صلاح أصبح شخصية مؤثرة للمسلمين، كما أنه اختير من بين أكثر 100 شخصية بارزة في العالم حسب مجلة ”تايم“ الأمريكية.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن محمد صلاح أصبح المعشوق الأول لجماهير نادي ليفربول، بعد انتقال فيليب كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018.

وتحدثت الصحيفة عن شهرة محمد صلاح في مصر، وكونه أصبح معشوق الجماهير المصرية بقولها: ”محمد صلاح يعد رمزًا بالفعل مثل توت عنخ آمون أو الأهرامات“.