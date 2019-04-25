شاهد قصر كيم كاردشيان وكاني ويست الأسطوري (صور)

اكتمل بناء قصر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وكاني ويست في هوليوود، بعد عملية بناء طويلة استغرقت 5 سنوات وتكلفة 15 مليون جنيه إسترليني.

وأشرف كيم وكاني على بناء منزلهما الشاسع في مدينة ”هيدين هيلز“ في كاليفورنيا لمدة نصف عقد.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، انتقلت كيم وأسرتها إلى هذا المنزل الفخم عام 2017، بينما كانت لا تزال أعمال البناء مستمرة.

ويتميز المنزل بملعب كرة سلة ضخم وحمام سباحة كبير استغرق حفره عامين، وفي البداية، أراد كاني بناء بحيرة في الحديقة، ولكن، تم تغيير الخطط واستبدلت بحمام سباحة.

وأُضيف مؤخرًا المبنى المجاور لحمام السباحة، والذي يضم سينما واستوديو تسجيل، بالإضافة إلى صالون تصفيف وسبا.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز القصر، الذي كان مملوكًا سابقًا للمغنية الأمريكية ”ليزا ماري بريسلي“، باحتوائه على 8 غرف نوم و10 حمامات.

وتجدر الإشارة إلى أن كيم وكاني اشتريا أيضًا المنزل المجاور لقصرهما، وذلك لضمان حصولهما على خصوصية كافية لعائلتهما الشهيرة.

وقالت كيم إن كاني (41 عامًا) يتميز بحس فني مميز فيما يتعلق بتصميم المنزل وديكوره الداخلي، كما كشفت أنهما استلهما تصميم المنزل من المصمم البلجيكي ”أكسل فيرفوردت“.

وتحدثت كيم عن حبها لكاني وقالت: ”علمت أنه هو الرجل المنشود عندما حضرت عرض أزيائه في باريس، فقد علمني أن أكون واثقة للغاية، كما أنني علمته الادخار“.

يُذكر أن كيم وكاني لديهما 3 أبناء، ”نورث“ (5 سنوات)، و“سانت“ (3 سنوات)، و“شيكاغو“ (عام واحد)، كما أنهما سينجبان طفلًا آخر عن طريق أم بديلة.