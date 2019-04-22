تقرير: باريس سان جيرمان يتحرك رسميًا لخطف نجم يوفنتوس قبل ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان قدّم عرضًا رسميًا إلى يوفنتوس الإيطالي؛ لضم البوسني الدولي ميراليم بيانيتش إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال برنامج ”تيلي فوت“ الفرنسي، إن إدارة سان جيرمان أرسلت بالفعل عرضًا لنادي يوفنتوس، طلبت فيه رسميًا ضم بيانيتش مقابل 75 مليون يورو.

وأضاف البرنامج في تقرير، اليوم الإثنين: ”لم يرد مسؤولو يوفنتوس على العرض الرسمي الذي قدمه باريس سان جيرمان للتعاقد مع بيانيتش حتى الآن، ولم يعلّق مسؤولو اليوفي على عرض بطل فرنسا، وما إذا كان مناسبًا من الناحية المادية“.

وارتبط بيانيتش بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، علمًا بأنه انضم إلى يوفنتوس من روما في يوليو 2016 مقابل 32 مليون يورو.

وأشارت تقارير إلى رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضم بيانيتش؛ لحاجته الشديدة إلى لاعب مميز في وسط الملعب، بعد تراجع مستوى الكرواتي لوكا مودريتش، 33 عامًا، خلال الموسم الأخير.

ولعب بيانيتش، البالغ من العمر 29 عامًا، 40 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف، وصنع 7 أخرى، وهو لاعب أساسي في تشكيلة المدرب ماسيمليانو أليغري، وينتهي عقد بيانيتش مع يوفنتوس في موسم 2023.

وتوّج يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي، الكالتشيو، هذا الأسبوع للمرة الثامنة على التوالي، وكذلك نجح باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقبه كبطل للدوري الفرنسي، ليغ 1 أمس الأحد.