في يوم ميلاده.. عبادي الجوهر يكشف أسرار حياته ويرد على الشائعات (فيديو)

عاش صباه وشبابه بين أوتار العود، حتى أصبح أحد أهم نجوم الغناء في دول الخليج العربي، حيث التألق والانتشار بأجمل الأغاني إلى أن حصل على لقب ”أخطبوط العود“، إنه النجم السعودي عبادي الجوهر، الذي يحتفل اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ66.

وترصد ”إرم نيوز“، أبرز المحطات الفنية والشخصية في حياة نجم الأغنية الخليجية عبر السطور التالية.

مولده ونشأته

شهد يوم 24 أبريل، العام 1953، مولد الفنان السعودي عبادي الجوهر، ونشأ وسط عائلة بسيطة، عاش يتيمًا، حيث تُوفي والده محمد الجوهر، بعد ولادته بـ3 سنوات، ربته والدته، وقامت على ورعايته برفقة شقيقه الأكبر عبد الرحمن، حتى رحلت وهو في الـ19 من عمره.

كانت للصدفة عامل كبير في احترافه الغناء، حيث حالفه الحظ باهتمام الفنان الراحل طلال مداح به، وقدّم ”الجوهر“، للأغنية السعودية لأول مرة في أواخر العام 1968، وكان أول لحن يحصل عليه من عرّابه طلال في أغنية ”يا غزال“، وهي من كلمات الفنان لطفي زيني.

ويقول عبادي الجوهر: ”تعلمت عزف العود في الـ11 من عمري، وهذه كانت أول مرة أمسك العود فيها بحياتي، أعزف يوميًا 8 ساعات، وعندما بلغت الـ14 عامًا التقيتُ الفنان طلال مداح وغنيت له واحدة من أغنياته، فانبهر بأدائي، ثم وقّع معي عقدًا، عبر شركته التي كان يملكها، بالشراكة مع الفنان لطفي زيني ومنها انطلقتُ وعرفني الجمهور“.

زيجة وحيدة ووفاة بالسرطان

تزوج عبادي الجوهر، مرة واحدة، ولم يكررها حتى الآن، منذ وفاة زوجته بالسرطان، ووقف بجانب زوجته التي رحلت عن عالمنا العام 2006، وتركت له ابنتين هما ”سارة، ومي“، إذ تفرغ لتربيتهما، وعزف عن الزواج.

وفي لقاء له تحدث عن زوجته الراحلة، بطريقة مؤثرة فقال: ”لقد تأثرت برحيلها كثيرًا، وقدمت لها أغنية بعنوان (الجرح أرحم) وعبرت فيها عن حزني لفقدانها“.

بدايته الفنية

بدأ عبادي الجوهر، في التلحين لنفسه في العام 1970 بأغنية ”أحبها“، ثم سافر إلى القاهرة العام 1971 لتسجيل أغنية من ألحانه حملت عنوان ”كأنك حبيبي“.

وكانت انطلاقته الكبرى العام 1976 حينما شارك في حفل دورة الخليج الرابعة في قطر، وشهد الحفل بثًا مشتركًا بين جميع الدول المشاركة، وقدم مجموعة من أهم أعماله مثل ”رحال“، ”الله معك“، ”بنت الضحى“، ”أنا أشهد“.

وكانت أهم مرحلة في التلحين العام 1978، حيث شهد تلحين إحدى أشهر أغاني طلال مداح، وقدمها له بعنوان ”طويلة يادروب العاشقين“، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن.

في رصيد عبادي الجوهر، الغنائي 50 ألبومًا غنائيًا و10 أسطوانات و7 ألبومات ريمكس و12 ألبومًا مشتركًا، كما شارك في 5 أغنيات وطنية، ومن أشهر أغانيه ”ياغزال، ماقلتلك، مشاوير، مراسيلي، مدري، رحال“، وغيرها، وله تجربة وجيدة مع التترات حيث غنّى تتر مسلسل ”ساق البامبو“ في رمضان 2016.

حديثه عن شادية

تحدث الفنان السعودي عبادي الجوهر، عن الفنانة المصرية شادية، واصفًا إياها بالعظيمة والكبيرة، واسمها تاريخ مشرف في عالم الغناء.

وأضاف ببرنامج تلفزيوني، أن وجودها معه في أكاديمية الفنون بمصر لحظة تكريمه أعطى للاحتفالية مذاقًا خاصًا، موضحًا: ”كانت تستحق التكريم عن جدارة“.

حقيقة زواجه من أسيل عمران

انتشر خبر زواج المطرب السعودي، عبادي الجوهر، من الفنانة الشابة أسيل عمران، بسبب صورة جمعتهما خلال التقائهما في إحدى المناسبات الفنية بدبي.

وقال ”الجوهر“، إن هذا الخبر كاذب، وإنه حضر لدبي من أجل لقاء مع قناة روتانا، وقدم له أحد الأصدقاء دعوة لتناول طعام العشاء، وكان من ضمن الحضور من الوسط الفني الفنانة التونسية لطيفة والفنانة أسيل عمران.

صديقه الأقرب لقلبه

عشق عبادي الجوهر، آلة العود، وهو ما دفعه لمحاولة الحصول على عود الملحن المصري الراحل محمد القصبجي، وحتى الآن مازال عبادي الجوهر، يحتفظ بالعود الذي أصبح عمره أكثر من 100 عام، ويقول عن العود ”إنه صديقه الوحيد والأقرب لقلبه“.

قصة أغنية ”قد الحروف“

قدم الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، لعبادي الجوهر قصيدة ”قد الحروف“، ولحنها عبادي، وكانت من أجل الفنانة نجاة الصغيرة، إلا أنها في هذا الوقت كانت قد أعلنت اعتزالها فطلب اللحن عدد من الفنانين، وفازت به أصالة.

وفوجئ عبادي الجوهري أثناء تواجده ضيفًا بأحد البرامج بالفنان الكبير وديع الصافي يطلب منه لحنًا في مداخلة هاتفية، وذلك لألحانه المميّزة التي جعلته واحدًا من أهم الملحنين في العالم العربي.

ديو مع وردة الجزائرية

فاجأ عبادي الجوهر، جمهوره العام 2012، بديو مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، بعنوان ”زمن ما هو زماني“، وهو ما أحدث ضجة كبيرة؛ لأن وردة كانت بعيدة عن جمهورها في هذا الوقت.