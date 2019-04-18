بينهم عبادي الجوهر ونبيل شعيل.. 11 فنانًا بحفلات السعودية في أعياد الربيع

كشف الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة في المملكة العربية السعودية، في حسابها الخاص عبر ”تويتر“، عن إحياء عدد من نجوم الطرب حفلات غنائية في المملكة، وتأتي هذه الحفلات بالتزامن مع أعياد الربيع.

ونشر الحساب البوستر الدعائي للحفلات، والتي تستقبلها ثلاث مُدن سعودية هي حائل، والخرج، وينبع، وتقام على مدار يومين هما 25 و26 من أبريل/نيسان الجاري.

ويحيي هذه الحفلات 11 فنانًا هم: عبادي الجوهر، نبيل شعيل، علي عبدالكريم، خالد عبدالرحمن، وليد الشامي، جابر الكاسر، مزعل الفرحان، سعد جمعة، إبراهيم الحكمي، إسماعيل مبارك، عايض يوسف.

وأرفق الحساب الرسمي للجنة تعليقًا على الأفيش الذي يضم الفنانين.

يُذكر أن غالبية مُدن المملكة العربية السعودية تشهد العديد من الحفلات الغنائية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ.