الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل منفذ عملية سلفيت عمر أبوليلى

فجر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد الفلسطيني عمر أبو ليلى، ببلدة الزاوية بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة من الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة الزاوية، وأجلت السكان من منزل أبو ليلي ومحيطه، قبل أن تفجره.

وأفادوا أن مواجهات اندلعت بين مواطنين وقوات الجيش، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود أن التفجير طال الطابق العلوي للمنزل.

وفي 19 آذار/ مارس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل الشاب عمر أبو ليلى، بعملية خاصة في بلدة ”عبوين“ بمحافظة رام الله، بعد اتهامه بتنفيذ عملية ”سلفيت“ في 17 من الشهر نفسه، وأسفرت عن مقتل مستوطن وجندي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.