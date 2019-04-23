الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل الشهيد عمر أبو ليلى لهدمه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، منزل الشهيد الفلسطيني عمر أبو ليلى غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، وأخلت عائلة الشهيد أبو ليلى من منزلهما، وشرعت بهدمه.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا قنابل الغاز والصوت على المواطنين والصحفيين المتواجدين حول المنزل، ما أدى لاندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال.

وكانت ما تسمى بـ“الإدارة المدنية“ أمهلت عائلة الشهيد حتى يوم الاثنين لإخلاء منزلهم تمهيدًا لهدمه.

واستشهد أبو ليلى في 19 آذار الماضي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عبوين قرب رام الله، ولا يزال جثمانه محتجزاً، حيث تتهمه إسرائيل تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة ”أرئيل“.