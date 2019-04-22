كويتية تحطم مقهى بعد اعتدائها على أحد زبائنه

أقدمت مواطنة في الكويت على تحطيم ممتلكات أحد المقاهي في منطقة السالمية، وذلك بعد هجومها على أحد الأشخاص في المقهى وتعديها عليه بالضرب ما أدى إلى هروب الزبائن من المقهى.

وحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية فإن السيدة قامت بالتهجم على أحد الأشخاص أثناء جلوسه في المقهى، مما أدى إلى إحداث إتلاف وخسائر مادية في المقهى قبل أن تهرب.

وبعد إنكار المعتدى عليه معرفته بالفتاة، أقر لاحقًا بمعرفتها بعد تسجيل قضية في المخفر، طالبًا بأن يتحمل الخسائر كافة في المقهى تجنبًا ”للفضيحة كونه متزوجًا“، ليتم دفع التعويض بعد موافقة الطرفين على الصلح.

وفيما لم تتبين أسباب اعتداء المواطنة وتهجمها على الرجل داخل المقهى، تسعى السلطات المختصة في البلاد لحفظ الأمان وتطبيق القانون على المواطنين والمقيمين ومعاقبة الخارجين عن القانون وفق طبيعة المخالفة والعقوبة المفروضة عليها.