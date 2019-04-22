الكويت تلغي منع رواية ”فئران أمي حصة“ لـسعود السنعوسي‎‎

ألغت محكمة الاستئناف الإداري في الكويت، اليوم الإثنين، قرار وزارة الإعلام بمنع رواية (فئران أمي حصة) للروائي سعود السنعوسي، وبالتالي السماح بنشرها وتداولها.

وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت قرارًا في عام 2015 لمنع نشر وتداول الرواية المذكورة في الكويت؛ بتهمة ”خدشها للحياء والآداب العامة وتجاوزها لأعراف المجتمع“.

وتقدم الكاتب السنعوسي بالشكر لمكتب المحامي الذي تولى الدفاع عن القضية خلال الأعوام السابقة، حيث قال: ”الاستئناف تلغي قرار منع رواية «فئران أمي حصة»، أيدت محكمة الاستئناف الإداري، حكم أول درجة والقاضي بإلغاء قرار وزارة الإعلام بمنع رواية «فئران أمي حصة» للروائي سعود السنعوسي، وبالتالي السماح بنشرها وتداولها. خالص الامتنان لـ مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام“.

الاستئناف تلغي قرار منع رواية «فئران أمي حصة» أيدت محكمة الاستئناف الإداري، حكم أول درجة والقاضي بإلغاء قرار وزارة الإعلام بمنع رواية «فئران أمي حصة» للروائي سعود السنعوسي، وبالتالي السماح بنشرها وتداولها.https://t.co/VZjqIRpoQr خالص الامتنان لـ مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام. pic.twitter.com/2QH4MyxwIz — سعود السنعوسي (@saud_alsanousi) April 22, 2019

ويتناول الروائي السنعوسي عبر روايته (فئران أمي حصة) الصادرة عام 2015، آفة الفتنة الطائفية في المجتمع، مركزًا على ما يدور في المجتمع من خلال رؤية أدبية مرصعة بأحداث مستمدة من الواقع، عبر استرجاع زمني يحدد فيه الكاتب أوجه التباين وما آلت إليه الأمور لاحقًا.

وتعتبر قضية الرقابة على الكتب والروايات في الكويت من أبرز القضايا القديمة الحديثة التي يتم طرحها بشكل مستمر؛ بغية تحقيق قدر من حرية الرأي والفكر بعيدًا عن التدخل الرقابي، وبالمقابل تصدح بعض الأصوات الرسمية والشعبية إلى تشديد الرقابة لمنع كل ما فيه إساءة أو خدش للآداب والأخلاق العامة في البلد المحافظ.