وفد من الكونغرس الأمريكي يبحث في تونس مستجدات الملف الليبي

بحث وفد من الكونغرس الأمريكي، اليوم السبت، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس حكومته يوسف الشاهد، التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية و تداعياتها على الوضع في تونس، ومختلف دول الجوار الليبي.

وأصدرت الرئاسة التونسية، بيانًا كشفت فيه أن الرئيس السبسي استقبل، اليوم، في قصر قرطاج وفدًا من الكونغرس الأمريكي يتقدمه رئيس ”اللجنة القضائية“، السيناتور ليندسي غراهام.

وأشار البيان إلى أن الوفد ”نوّه إلى عمق علاقات الصداقة التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أهمية تدعيم الطابع الإستراتيجي للتعاون القائم بينهما“.

وأضاف البيان أن اللقاء ”تم خلاله التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا“، مشيرًا إلى أن تونس ”تتابع باهتمام بالغ المستجدات الأخيرة و تداعياتها على الشعب الليبي، وعلى استقرار تونس ودول الجوار والمنطقة عمومًا“.

وتضمّن البيان، تأكيد الباجي قائد السبسي للوفد الأمريكي أن تونس ”تدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية العليا، ومواصلة الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها“.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية، بيانًا أكدت فيه أن اللقاء الذي جمع وفد الكونغرس الأمريكي برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تم خلاله الحديث عن ”تدعيم علاقات التعاون في عديد المجالات، إضافة الى المستجدات الإقليمية“.

والجدير بالذكر أن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس تأتي بعد يوم من كشف البيت الأبيض عن محادثة هاتفية حصلت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر.

وأكد البيت الأبيض خلال بيان أصدره أمس أن ترامب ”أقر بدور المشير الجوهري في مكافحة الإرهاب، وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر“.