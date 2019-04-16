اختيار كمال فنيش رئيسًا للمجلس الدستوري في الجزائر

قال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء إن رئيس البلاد المؤقت عبدالقادر بن صالح اختار كمال فنيش رئيسًا للمجلس الدستوري بعد ساعات من استقالة سلفه، الطيب بلعيز.

والرئيس الجديد للدستوري الجزائري عضو في المجلس منذ 2016، واختير من طرف مجلس الدولة، ما يسمح بقبوله شعبيًا، حيث يرفض المحتجون في الشارع رجال النظام المقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقدم بلعيز، استقالته في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لرئيس البلاد المؤقت عبدالقادر بن صالح، بعد اشتداد رفضه من المحتجين، حيث طالب المتظاهرون مرارًا بإقالته إضافة إلى عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس مجلس النواب معاذ بوشارب، إذ يطلقون عليهم ”الباءات الأربعة“.

وتزامنت استقالة بلعيز وهو أبرز رجال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مع تصريحات مدوية لقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد ڤايد صالح، تعهد فيها بمرافقة المرحلة الانتقالية.

وفهم مراقبون أن تنحي بلعيز وتعيين رئيس جديد، يتيح إمكانية انفراجة الأزمة السياسية، في انتظار استقالة رئيس الحكومة نور الدين بدوي وتخلي عبد القادر بن صالح عن الحكم لصالح شخصية توافقية.

وتتواصل يومياً مظاهرات رافضة لتولي رموز نظام بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، لاعتبارهم من أدوات السلطة الحاكمة منذ عام 1999، وخشية الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيبراير/شباط الماضي.