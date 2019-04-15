ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل في تركيا إلى 4.7 مليون شخص

تواصل المشكلات الاقتصادية التفاقم في تركيا بوصول عدد المتعطلين عن العمل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 10 سنوات بنحو 4.7 مليون متعطل.

وأظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي في أنقرة، نشرتها وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا زاد بنحو 366 ألف متعطل في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي ليصل إلى 14.7% مقابل 13.5% في الشهر السابق.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعطلين عن العمل بلغ 4.7 مليون شخص، في حين وصل المعدل بين الشباب إلى 26.7% بنهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير: ”إن الزيادة الحادة في عدد المتعطلين عن العمل تبرز التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه تركيا بعد دخولها في أول فترة ركود اقتصادي منذ نحو 10 سنوات، وسط تراجع كبير بقيمة الليرة التركية وارتفاع حاد في معدل التضخم“.

ولفت التقرير إلى أن معدلات البطالة هي الأعلى في المناطق التي هزم فيها حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت أواخر الشهر الماضي.