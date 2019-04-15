تركيا تعتقل خبيرًا اقتصاديًّا بتهمة ”إهانة أردوغان“

اعتقلت الشرطة التركية الكاتب والخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونميز بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة في مديرية الأمن بإسطنبول اعتقلت سونميز من منزله فجرًا قبل أن يجري الإفراج عنه لاحقًا بعد استجوابه من قبل مكتب المدعي العام.

وفي آخر منشوراته على تويتر، انتقد سونميز السلطات لعدم اعترافها بأن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو هو الفائز في سباق عمدة إسطنبول بعد انتخابات الـ 31 من مارس.

وقالت محامية سونميز: ”لقد تم اعتقاله في وقت مبكر من الصباح بتهمة إهانة الرئيس“.

وبعد احتجازه من قبل الشرطة، أُطلق سراحه. مضيفة: ”هذا لا يعني أنه لن تكون هناك قضية ضده“.

وتفرض السلطات التركية حظرًا مشدَّدًا على انتقاد أردوغان وحكومته علانية منذ يونيو 2013 ، عندما تحول اعتصام صغير ضد إعادة تطوير متنزه جيزي في وسط أسطنبول إلى أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الحكومة.