أبرزهم ياسمين صبري.. نجوم يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة في دراما رمضان 2019

تشهد دراما رمضان 2019، الكثير من التحولات في ظل الأحاديث عن تخفيض الأجور، والتكتلات الإنتاجية، إضافة إلى تقليل عدد الأعمال المعروضة، بحثًا عن جودة المحتوى.

وكان لهذه التحولات توابع كثيرة، خاصة أن بعض النجوم رفضوا تخفيض أجورهم، فكانت النتيجة غياب الكبار، والاستعانة بنجوم من الصف الثاني، سوف يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة في دراما رمضان، رغم أن بعضهم كان يعاني من مساحة أدوارهم.

وفيما يلي ترصد ”إرم نيوز“ أبرز المتصدرين لمشهد البطولة المطلقة للمرة الأولى:

ياسمين صبري

استطاعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أن تحقق نجاحات كبيرة في انطلاقتها الفنية خلال السنوات الماضية، حيث عرفها الجمهور مع الفنانة شيرين عبدالوهاب في مسلسل ”طريقي“، ووصلت للتألق في مسلسل ”الأسطورة“ مع الفنان محمد رمضان، ورغم مشاركاتها في عدة مسلسلات أخرى، إلا أنها أصبحت مطلبًا للمنتجين، إلى أن حصلت على البطولة المطلقة لأول مرة في السباق الرمضاني المقبل.

وتخوض ياسمين صبري البطولة بمسلسل ”حكايتي“، وتدور أحداثه حول فتاة من أسرة فقيرة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حيث تدخل في قصة حب تجعلها كالسندريلا التي يسعى الأمير الثري للزواج منها.

وتبدأ قصة الحب، عندما تعمل ياسمين صبري في دار للأزياء، حيث يقع في حبها شاب من أثرياء المدينة، وترفض أسرتها زواجها منه.

ويقوم ببطولة مسلسل ”حكايتي“، كل من ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، سارة نخلة، نهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

إيمي سمير غانم

بعد مشاركاتها المتميزة في عدة مسلسلات، منها ”نيللي وشيريهان“، مع شقيقتها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، إضافة إلى تقاسمها البطولة مع زوجها الفنان حسن الرداد، بمسلسل ”عزمي وأشجان“، العام الماضي، تخوض إيمي سمير غانم، البطولة المطلقة لأول مرة، بمسلسل ”سوبر ميرو“، والذي تقدم من خلاله شخصية بطلة خارقة، تعمل صحفية في إحدى المجلات، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، والمسلسل من تأليف محمد محمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

هنا الزاهد

من المعروف أن الفنانة المصرية الشابة، هنا الزاهد، تظهر دائمًا في دور ثاني، وكان آخر أعمالها في الدراما الرمضانية مسلسل ”سكْ على اخواتك“، مع الفنان المصري علي ربيع، ولكنها في دراما رمضان 2019، تتقاسم البطولة لأول مرة مع خطيبها الفنان المصري أحمد فهمي، من خلال مسلسل ”الواد سيد الشحات“.

وتجسد هنا الزاهد، عدة شخصيات في المسلسل بحلقات متصلة منفصلة بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، وهو من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج ”شركة سينرجى“، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج ”شركة سينرجى“.

مسلسل قابيليدور المسلسل حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متواصلة، بينما يحاول ضابطان حل القضية، ومعرفة… تم النشر بواسطة ‏مسلسل قابيل‏ في السبت، ٢٣ مارس ٢٠١٩

محمد ممدوح

أثبت الفنان المصري، محمد ممدوح، جدارته في عدة أعمال فنية منها: ”ظرف أسود“، ”جراند أوتيل“، وغيرهم، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاقد هذا الموسم على أول بطولة مطلقة له في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل ”قابيل“، ويشارك معه الفنانة المصرية أمينة خليل، محمد فراج، وغيرهم، ومن تأليف محمد صقر، وإخراج كريم الشناوي.