”بلاك بينك“ يفقد لقب أشهر أغنية على ”يوتيوب“

خسر فريق البوب الكوري النسائي ”بلاك بينك“ لقب أسرع أغنية تحقق مشاهدات خلال أول 24 ساعة على يوتيوب، بعد أسبوع واحد من تحقيقه، وذلك بعد أن اقتنص فريق ”BTS“ اللقب بأغنيته الجديدة ”Boy with LuV“ بإجمالي مشاهدات وصل إلى 78 مليونًا عند طرحها يوم الخميس الماضي.

وحقق الفيديو على يوتيوب 2 مليون تعليق خلال أول يوم فقط، ومن ثم قفز الفيديو إلى أعلى معدلاته ليتخطى الـ 100 مليون مشاهدة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمره على شبكة الفيديوهات الحمراء، ليكسر بذلك الرقم القياسي الثاني الذي حققه الفريق النسائي والذي توقف عند 100 مليون مشاهدة.

وتحتل الموسيقى الكورية اهتمام العالم منذ أن كسرت أغنية ”جانجام ستايل“ خوارزميات يوتيوب التي تحسب عدد المشاهدات والتي كانت تعمل حتى 2014 خوارزيمة بمعمارية 32-بت، بحيث كان الحد الأقصى للمشاهدات هو 2,147,483,647 مشاهدة فقط، بينما سجلت حينها الأغنية 2,153,880,168 مشاهدة، لذلك حدثت المنصة طريقة حسابها لتكون بمعمارية 64-بت، ليصل الحد الأقصى إلى 9,223,372,036,854,775,808 مشاهدة.

ونجح الفريق الكوري في تصدر قائمة الموضوعات الرائجة على ”تويتر“ أيضًا لليوم الثالث على التوالي على مستوى العالم، بإجمالي تويتات تضمنت اسم الفريق وصل عددها إلى 2.8 مليون تغريدة حتى الآن.