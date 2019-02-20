خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ“ملك البوب“

أعطت خادمة ملك البوب، مايكل جاكسون، السابقة وصفًا مفصلًا لما شاهدته بين ملك البوب والأولاد الذين استضافهم في مزرعته نيفرلاند.

وقالت أدريان مكمانوس، التي كانت في يوم من الأيام موظفة موثوقة في منزل جاكسون، إنه خلال فترة ولايتها، شاهدته مغرمًا بتقبيل الفتيان، وغير ذلك من السلوكيات غير المقبولة.

بدأت مكمانوس العمل في مزرعة جاكسون نيفرلاند في العام 1990، وبعد ثلاثة أشهر تم تثبيتها لتنظيف جناحه الخاص، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأوضحت أنّها ”رأت جاكسون وهو يقبل ويلاطف الأولاد الصغار الذين زاروا المنزل لأول مرة، من نافذة غرفة نوم جاكسون“.

وأضافت أنّه ”على الرغم من البريق والسحر لحياة جاكسون، كان رجلًا مضطربًا للغاية خلال الفترة التي عرفته“، وقالت ماكمانوس: ”كان هناك جانب لطيف بالنسبة له، ومع ذلك كان هناك جانب مظلم“.

وذكرت أنهم ”أخبروها أنه في حال فشي ذلك الأمر، سيقومون باستئجار قاتل محترف ليقتلها ويفصل رقبتها عن جسدها“.

وكانت تقارير قد انتشرت تفيد بتحرش جاكسون بالعديد من الأطفال، بعدما ادعت 11 ضحية أن نجم البوب الراحل سبق وأن اعتدى عليها جنسيًا.