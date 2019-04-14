شاهد أكبر طائرة في العالم تنطلق في أولى رحلاتها (فيديو وصور)

حلقت أكبر طائرة في العالم فوق صحراء ”موهافي“ في كاليفورنيا الأمريكية، السبت، في أول رحلة للطائرة المصنوعة من الكربون المركب، التي أنتجتها شركة ”ستراتولونش سيستمز“، مع دخولها سوق الفضاء الخاص المربح.

وأقلعت الطائرة البيضاء اللون (روك)، وظلت محلقة لأكثر من ساعتين قبل أن تهبط بسلام إلى ميناء موهافي الجوي والفضائي حيث هلل مئات الحضور.

ويبلغ طول المسافة بين جناحي الطائرة ذات الهيكلين طول ملعب كرة القدم الأمريكية وتسير بستة محركات.

وقال جين فلويد الرئيس التنفيذي لشركة ”ستراتولونش“، في بيان نُشر على موقع الشركة ”يا لها من رحلة أولى رائعة“، مضيفًا ”تعزز رحلة اليوم مهمتنا لتقديم بديل مرن لأنظمة الإطلاق الأرضية، نحن فخورون جدًّا بفريق ستراتولونش وطاقم رحلة اليوم، وشركائنا في سكايلد كومبوزيتس في نورثروب جرومان، وبميناء موهافي الجوي والفضائي“.

والطائرة مصممة لإطلاق الصواريخ وغيرها من مركبات الفضاء التي يصل وزنها حتى 230 ألف كيلومتر تقريبًا على ارتفاع 35 ألف قدم.

وتقول ”ستراتولونش“، إن ”رحلة السبت كانت تستهدف اختبار أداء الطائرة والتعامل مع خصائصها. وأقصى سرعة بلغتها الطائرة خلال الرحلة هو 305 كيلومترات في الساعة وأقصى ارتفاع هو 17 ألف قدم“.

وأعلن ألن، الذي شارك بيل غيتس في تأسيس ”مايكروسوفت“ عام 1975، عن إنشاء شركة ستراتولونش بتمويل خاص في 2011.

وقالت ستراتولونش إنها ”تعتزم إطلاق أول صواريخها من روك في 2020 على أقرب تقدير“.

وتوفّى ألن في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد لحظات من الكشف عن تطوير الطائرة.