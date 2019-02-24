شاهد أول صور لنظارة مايكروسوفت ”هولولينز“

نشرت شركة مايكروسوفت تسريبات أولية للجيل الجديد من نظارتها HoloLens للواقع المختلط XR، وذلك قبل ساعات قليلة من عقد الشركة مؤتمرها للكشف عن النظارة، على هامش فعاليات مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2019.

ووفقًا لما نشره موقع ”ذا فيرج“ التقني، فإن المستخدم WalkingCat نشر 4 صور، من الواضح أنها ملتقطة من داخل فيديو ترويجي للنظارة، توضح حجمًا أصغر للجيل الجديد مزودًا بجزء خلفي يتيح للمستخدم التحكم في طبيعة تثبيت النظارة على رأس المستخدمين بسهولة.

وأوضحت الصور المسربة وجود إمكانية تحديد عنصر بعينه من خلال التفاعل معه بيد المستخدم، وذلك يوضح وجود تقنية متطورة جديدة تستخدمها مايكروسوفت، تتيح لك الضغط والتفاعل بيديك مع العناصر الافتراضية التي تراها داخل النظارة، بينما الجيل الماضي كان يتيح فقط إمكانية التفاعل عبر حركة اليد في الهواء.

ونشر مسبقًا مطور HoloLens وأحد المهندسين العاملين على تطوير النظارة داخل مايكروسوفت، أليكس كيبمان، فيديو توضيحيًا من 42 ثانية يوضح طبيعة النظارة الجديدة، التي تحمل حتى الآن داخل مايكروسوفت اسمًا كوديًا هو Sydney، حيث ستحصل كذلك على مجال رؤية مطور، بالإضافة إلى تصميم أخف وأكثر راحة في الارتداء لساعات طويلة.

ومن المتوقع أن تعمل النظارة الجديدة بمعالج سناب دراغون 850 ARM، إلى جانب تشغيلها بإصدار خاص جديد من نظام تشغيل الشركة ويندوز.