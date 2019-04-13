بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجر طفلة على الأرض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال وهو يمزح مع طفلة قيل إنها إحدى حفيداته.

وأظهر مقطع الفيديو الأمير الوليد وهو يقوم بجر حفيدته على الأرض داخل المنزل، والابتسامة والفرح يرتسمان على وجه الطفلة وجدّها.

ويسمع في مقطع الفيديو صراخ إحدى شقيقات الطفلة التي كانت هي الأخرى تجلس على الأرض، ليقابلها الأمير الوليد بالضحك، في الوقت الذي طلبت منهن والدتهن التوجه إلى غرفهن للنوم قائلة: “ يلا ناموا“.

ولم يتضح مكان وزمان تصوير مقطع الفيديو الذي لاقى تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى الأمير الوليد عدة حفيدات فابنه الأمير خالد لديه الأميرة جنى والأميرة مايا وأهمهم منيرة بنت إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي.

والأميرة ريم بنت الوليد متزوجة من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود ولديها الأميرة سارة والأميرة دلال والأميرة نورة.