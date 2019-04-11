محكمة روسية تطلق سراح مستثمر أمريكي وتقضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية

قضت محكمة في روسيا، اليوم الخميس، بإطلاق سراح المستثمر الأمريكي مايكل كالفي المحتجز بعد أن قضى شهرين في السجن ووضعته قيد الإقامة الجبرية، بينما ينتظر محاكمة في قضية اختلاس أثارت قلق مجتمع الأعمال.

واحتُجز كالفي، مؤسس مجموعة ”بارينغ فوستوك كابيتال بارتنرز“، في فبراير/ شباط لحين محاكمته بتهم الاختلاس، وينفي كالفي هذه التهم ويقول إنه كان ضحية استغلال بهدف الضغط عليه في نزاع بين شركات للاستحواذ على بنك روسي.

وقال كالفي من داخل قفص زجاجي: ”على الرغم من هذا الصراع بين شركات الذي أدى إلى اتهامات جنائية، فإنني أؤكد ما قلته دائمًا: ما أزال أؤمن بقدرات روسيا الاستثمارية“.

وقضت المحكمة بإبقائه قيد الإقامة الجبرية حتى يوم السبت، فيما طالب محققون بأن تعقد المحكمة جلسة استماع غدًا الجمعة لتمديد قرار الإقامة الجبرية إلى الرابع عشر من يوليو/ تموز.