محطات في حياة الفنان المصري الراحل إسماعيل محمود

غيّب الموت الفنان المصري محمود إسماعيل، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، وذلك إثر أزمة صحية أودت بحياته، وتشيّع جنازته من مسجد سيدي القباري في الإسكندرية عصر اليوم، ليوارى جثمانه مثواه الأخير.

وولد إسماعيل عام 1950 في محافظة الإسكندرية، حيث درس القانون، والتحق بعد ذلك بمعهد الفنون المسرحية.

وقدم عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية في صغره، حيث اشترك في برنامج للأطفال، ثم بدأ يلمع في بعض الأدوار الصغيرة، التي بدأها بفيلم ”حد السيف“ عام 1986، ثم المسلسل التلفزيوني ”غوايش“ عام 1987، وحقق بعدها مزيدًا من النجاح في أدوار كبيرة جسدها وشارك فيها.

وبدأت شهرة إسماعيل من مسلسل ”العصيان“، الذي قدم فيه دور الابن العاق الحاجر على أبيه، ثم شارك بعده في ”ليالي الحلمية“، ثم ”زيزنيا“، و“أم كلثوم“، و“أرابيسك“، و“المصراوية“، و“فريسكا“، و“صاحب السعادة“ مع الفنان عادل إمام.

وشارك ”إسماعيل“ في مسلسل ”الجماعة“، الذي كان آخر أعماله، ليترك عالمه زاخرًا بأعمال تخلد ذكراه، وتحيي سيرته.