وفاة الفنان المصري إسماعيل محمود

توفي الفنان المصري #إسماعيل_محمود، اليوم الأحد، نتيجة وعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها أحد مستشفيات #الإسكندرية، حيث كان يقيم في السابق، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأعلن #أشرف_زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، أنّ الفنان إسماعيل محمود توفي نتيجة وعكة صحية مفاجئة، حيث من المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد سيدى القبارى بمحافظة الإسكندرية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #صور #لايك #تفاعل #مصر #القاهرة #مرض #موت #صحة #فن #مشاهير #أخبار_مشاهير #egypt #cairo #news #health #celebrities