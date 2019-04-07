وفاة الفنان المصري إسماعيل محمود

توفي الفنان المصري إسماعيل محمود، اليوم الأحد، نتيجة وعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث كان يقيم في السابق، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، أنّ الفنان إسماعيل محمود توفي نتيجة وعكة صحية مفاجئة، حيث من المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد سيدى القبارى بمحافظة الإسكندرية.

ولد الفنان إسماعيل محمود بمحافظة الإسكندرية، ودرس الدراما في معهد الفنون المسرحية، قبل أن يظهر لأول مرة في فيلم ”حد السيف“ عام 1986، ومسلسلات ”غوايش“ عام 1987، و“العصيان“ مع الفنان محمود ياسين، و“ليالي الحلمية“ و“أم كلثوم“ و“زيزينيا“.