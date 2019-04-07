نضال الشافعي يكشف تفاصيل ”ضغط عالي“ (فيديو)

أعرب الفنان المصري نضال الشافعي، عن سعادته لطرح فيلمه الجديد ”ضغط عالي“ بعد الصعوبات التي واجهت صناع العمل، أثناء التصوير.

وقال نضال في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إن الفيلم هو شهادة مصالحة بينه وبين الجمهور، بعد ابتعاده لفترة طويلة عن تقديم الأدوار الكوميدية واتجاهه لأدوار الشر.

وأوضح أنه جسد في ”ضغط عالي“ شخصية شاب بداخله طاقة كهربائية كبيرة، يحاول أن يكون أحد حلول مشكلة انقطاع الكهرباء التي كانت تعاني منها مصر خلال الفترة السابقة.

ولفت إلى أن رسالة الفيلم هي ضرورة استغلال قدرات الشباب في تقدم الدولة، لأن طاقة الشباب لا تنتهي، ومتجددة دائمًا.

ووجه الشافعي، الشكر لكل النقاد، والجمهور لأنهم يشبهونه بالفنان الكبير عادل أدهم في تجسيد أدوار الشر، متمنيًا تقديم عمل فني يتناول السيرة الذاتية للنجم الراحل ولكبار الفنانين الذين قدموا هذه النوعية من الأدوار، مثل: الفنان الكبير زكي رستم، ومحمود المليجي.