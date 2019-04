توقيف مصري متهم بسرقة خاتم ملكي في باريس‎

View this post on Instagram

أوقفت الشرطة الفرنسية، رجلاً يشتبه في أنه سرق خاتمًا مرصعًا بالماس بوزن 40 قيراطًا كان ملكًا للامبراطورة #أوجيني زوجة #نابليون الثالث، وعثر على القطعة المسروقة على ما ذكرت عدة مصادر مؤكدة معلومة نشرت في صحيفة "لو باريزيان". ووضع الرجل في الحبس على ذمة التحقيق بتهمة "السرقة والاحتيال ومحاولة الاحتيال" على ما قالت النيابة العامة في #باريس. وقال مصدر في الشرطة إنها عثرت على الخاتم بحوزة الرجل وهو #مصري في الثلاثين له سوابق في مجال السرقة.