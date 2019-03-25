رانيا يوسف ترد على اتهامها بالعري والفعل الفاضح وفيلم خالد يوسف الإباحي (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن السبب الحقيقي وراء الزج باسمها في قضيه فيديوهات المخرج خالد يوسف الفاضحة، مشيرة إلى أن هناك من استغل اسمها لأنه ترند على السوشيال ميديا، لتحقيق أوسع انتشار ممكن لهذه الفيديوهات.

وقالت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية: ”أخيرًا اتضايقت عشان اسمي ارتبط بشخص وفيلم أنا مليش أي علاقة بيه.. لأن ده حرام ومش حقيقي واتظلمت جامد جدًا لأنهم مجرد حطوا اسمي على الفيلم عشان تريند وده عشان الفيلم يتشاف“.

وأشارت إلى أن اتهامها بأنها تتعمد ارتداء الملابس المثيرة من أجل لفت الأنظار إليها غير صحيح بالمرة، قائلة ”أنا مش محتاجة ألفت الأنظار.. هو ٤٥ سنة ده يعتبر كبرت؟.. العمر ده مجرد رقم لأن المهم إنتي شايفة نفسك عمرك كام سنة، والناس شايفينك إزاي.. يعني أنا شايفة نفسي عمري ٣٥ سنة“.

وتابعت: ”أنا شغلي قل جدًا الفترة دي وأنا اكتر واحدة بترفض أعمال، لأني بختار بدقة عشان أنا وصلت لمرحلة ما ينفعش أقدم فيها أي حاجة، لازم أكون دقيقه في اختياراتي، خاصه بعد نجاح مسلسل ”أهل كايرو“ و“السبع وصايا“ و“كأنه إمبارح“.

وأكدت: ”العري نسبي من مجتمع إلى آخر ومن عقلية إلى أخرى، وأنا براعي حدودي كويس أووي من خلال التركيز في ارتداء الملابس المناسبة للمكان الذي سأذهب إليه، يعني لما بسافر بلبس بكيني وشورت براحتي“٠

وفى سياق آخر، تستعد رانيا يوسف لتصوير أول مشاهد مسلسل ”ملايكة إبليس“ خلال الأيام المقبلة، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.